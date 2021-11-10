https://ru.sputnik.md/20211110/ukraina-ugrozy-nelegalnoy-migratsii-udvoit-chislo-pogranichnikov-46312710.html

Украина из-за угрозы нелегальной миграции удвоит число пограничников

Украина из-за угрозы нелегальной миграции удвоит число пограничников

Угроза притока на Украину нелегальных мигрантов заставила власти страны пойти на упреждающие меры.

2021-11-10T23:01+0200

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Число пограничников на государственной границе украины будет удвоено ввиду угрозы нелегальной миграции из Белоруссии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского.По его словам, также будут задействованы нацгвардия и нацполиция.Госпогранкомитет Белоруссии в понедельник сообщил, что внушительная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины с детьми, разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html

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