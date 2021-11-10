https://ru.sputnik.md/20211110/vadim-cheban-novye-tarif-gaz-kontrakt-gazprom-46278728.html
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан - о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
2021-11-10T11:02+0200
2021-11-10T11:02+0200
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видео
молдовагаз
вадим чебан
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Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан проводит пресс-конференцию. Во вторник, 9 ноября, в Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб.Ранее глава "Молдовагаза" подчеркивал, что правительству важно разработать комплекс мер для поддержки населения, иначе повышение тарифа может спровоцировать кризис неплатежей за потребленный газ.Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
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молдовагаз, вадим чебан, видео
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
11:02 10.11.2021 (обновлено: 11:12 10.11.2021)
Тариф на природный газ в Молдове вырос более чем в два раза.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан проводит пресс-конференцию. Во вторник, 9 ноября, в Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. С 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб.
Ранее глава "Молдовагаза" подчеркивал, что правительству важно разработать комплекс мер для поддержки населения, иначе повышение тарифа может спровоцировать кризис неплатежей за потребленный газ.
Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) предлагается увеличить с 4298 леев до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.