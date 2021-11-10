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Привитые за рубежом могут зарегистрироваться в электронном реестре Молдовы
Привитые за рубежом могут зарегистрироваться в электронном реестре Молдовы
Прошедшие иммунизацию против COVID-19 в странах Евросоюза могут зарегистрироваться в системе учета вакцинации в Молдове.
2021-11-10T20:14+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Граждане Молдовы, прошедшие вакцинацию в странах Европейского союза, могут зарегистрировать факт своей иммунизации в молдавской электронной системе учета.В Минздраве Молдовы сообщили, что начиная с 10 ноября в национальной электронной системе вакцинации Республики Молдова (SIA RVC-19) возможно зарегистрировать европейский сертификат об иммунизации, после чего сертификат будет действителен в Молдове и за рубежом.В ведомстве сообщили, что загрузить в информационную систему Молдовы сертификат о вакцинации, выданный любой страной ЕС, граждане могут на сайте certificate-covid.gov.md, выбрав функцию "Загрузить сертификат COVID-19 из-за границы". После этого пользователь должен заполнить форму с личными данными и сохранить данные в базе сайта. После успешного завершения процедуры утверждения сертификат COVID-19 можно будет загрузить или проверить.Внедрение системы регистрации зарубежных документов о вакцинации, по мнению Минздрава, поможет предоставить всем гражданам Молдовы, привитым от коронавируса, возможность получить сертификат COVID независимо от страны, в которой они были вакцинированы.По данным Минздрава Молдовы, более 27% населения страны прошли вакцинацию против COVID-19 по полной схеме. При этом самый высокий уровень иммунизации – в Кишиневе, около 39%.
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в молдове, молдова, вакцинация

Привитые за рубежом могут зарегистрироваться в электронном реестре Молдовы

20:14 10.11.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEAКабинет вакцинации
Кабинет вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Прошедшие иммунизацию против COVID-19 в странах Евросоюза могут зарегистрироваться в системе учета вакцинации в Молдове.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Граждане Молдовы, прошедшие вакцинацию в странах Европейского союза, могут зарегистрировать факт своей иммунизации в молдавской электронной системе учета.
В Минздраве Молдовы сообщили, что начиная с 10 ноября в национальной электронной системе вакцинации Республики Молдова (SIA RVC-19) возможно зарегистрировать европейский сертификат об иммунизации, после чего сертификат будет действителен в Молдове и за рубежом.
В ведомстве сообщили, что загрузить в информационную систему Молдовы сертификат о вакцинации, выданный любой страной ЕС, граждане могут на сайте certificate-covid.gov.md, выбрав функцию "Загрузить сертификат COVID-19 из-за границы". После этого пользователь должен заполнить форму с личными данными и сохранить данные в базе сайта. После успешного завершения процедуры утверждения сертификат COVID-19 можно будет загрузить или проверить.
Внедрение системы регистрации зарубежных документов о вакцинации, по мнению Минздрава, поможет предоставить всем гражданам Молдовы, привитым от коронавируса, возможность получить сертификат COVID независимо от страны, в которой они были вакцинированы.

"Более того, новая услуга дает зеленый свет на получение бустерной дозы в Республике Молдова, даже если первая доза была введена за границей", – добавили в министерстве.

По данным Минздрава Молдовы, более 27% населения страны прошли вакцинацию против COVID-19 по полной схеме. При этом самый высокий уровень иммунизации – в Кишиневе, около 39%.
Сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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