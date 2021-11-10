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Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину с тяжелой травмой
Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину с тяжелой травмой
В Кишиневе мужчину забрали в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.
2021-11-10T20:45+0200
2021-11-10T20:45+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев на вертолете мужчину из Окницы, получившего черепно-мозговую травму, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ГИЧС, 50-летний мужчина был доставлен в столицу под строгим наблюдением врачей. "Во время транспортировки у пациента не зафиксировано осложнений", – говорится в сообщении спасателей. Вертолет приземлился на стадионе "Динамо", где его встретили медики. В ГИЧС уточнили, что мужчину госпитализировали в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения. По данным спасателей, с начала года было проведено 11 воздушно-спасательных операций SMURD в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211108/moldove-peredali-neskolko-edinits-spetstekhniki-dlya-spasateley-kuda-ee-napravyat-46245610.html
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в молдове, молдова, спасатели, вертолет smurd

Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину с тяжелой травмой

20:45 10.11.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Бригада SMURD Яссы выполнила аэромедицинскую миссию по экстренной транспортировке женщины из района Фэлешть в Кишинев.
Бригада SMURD Яссы выполнила аэромедицинскую миссию по экстренной транспортировке женщины из района Фэлешть в Кишинев. - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пациента госпитализировали в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев на вертолете мужчину из Окницы, получившего черепно-мозговую травму, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ГИЧС, 50-летний мужчина был доставлен в столицу под строгим наблюдением врачей.
"Во время транспортировки у пациента не зафиксировано осложнений", – говорится в сообщении спасателей.
Вертолет приземлился на стадионе "Динамо", где его встретили медики.
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В ГИЧС уточнили, что мужчину госпитализировали в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.
По данным спасателей, с начала года было проведено 11 воздушно-спасательных операций SMURD в Молдове.
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