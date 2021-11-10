https://ru.sputnik.md/20211110/vertolet-smurd-dostavil-kishinev-muzhchinu-cherepno-mozgovoy-travmoy-46315467.html

Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину с тяжелой травмой

Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину с тяжелой травмой

В Кишиневе мужчину забрали в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев на вертолете мужчину из Окницы, получившего черепно-мозговую травму, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ГИЧС, 50-летний мужчина был доставлен в столицу под строгим наблюдением врачей. "Во время транспортировки у пациента не зафиксировано осложнений", – говорится в сообщении спасателей. Вертолет приземлился на стадионе "Динамо", где его встретили медики. В ГИЧС уточнили, что мужчину госпитализировали в Институт скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения. По данным спасателей, с начала года было проведено 11 воздушно-спасательных операций SMURD в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211108/moldove-peredali-neskolko-edinits-spetstekhniki-dlya-spasateley-kuda-ee-napravyat-46245610.html

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