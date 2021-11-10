Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной
© Sputnik / Maxim TopalВ гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ
© Sputnik / Maxim Topal
Монументу воинам, принимавшим участие в освобождении села, более 50 лет, он потребовал реставрации.
КОМРАТ, 10 ноя – Sputnik, Максим Топал. В гагаузском селе Томай одним из приоритетных вопросов в этом году стала реконструкция монумента воинам Великой Отечественной войны.
Для жителей Томая это место силы и памяти, ведь здесь проводят патриотические мероприятия, а молодожены возлагают цветы, рассказывает Sputnik Молдова примар Федор Топчу.
"Как установили памятник, никто никаких работ здесь не проводил. Вся территория приобрела плачевный вид. Надеюсь, закончим работы, и комплекс будет завершен полностью. Тогда будет возможность проводить качественно все наши мероприятия", - сказал примар.
Памятник героям Великой Отечественной войны находится в непосредственной близости от сельской гимназии. Ее директор Валентина Христева говорит, что площадку у памятника школьники будут использовать, чтобы проводить торжественные линейки.
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
1/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
2/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
3/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
4/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
1/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
2/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
3/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
4/4
© Sputnik / Maxim Topal
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.
В планах у местных властей - восстановить парапеты, обновить надписи на памятнике и отреставрировать саму скульптуру. Реализовать этот проект в селе удалось благодаря средствам, выделенным из бюджета.