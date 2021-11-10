Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211110/vgagauzskom-sele-vosstanavlivayut-pamyat-geroyakh-velikoy-otechestvennoy-46308443.html
В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной
В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной
Монументу воинам, принимавшим участие в освобождении села, более 50 лет, он потребовал реставрации.
2021-11-10T21:45+0200
2021-11-10T21:45+0200
общество
в молдове
молдова
гагаузия
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46309279_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f4ecf98f2fda0658a6dc793ab17dc30a.jpg
КОМРАТ, 10 ноя – Sputnik, Максим Топал. В гагаузском селе Томай одним из приоритетных вопросов в этом году стала реконструкция монумента воинам Великой Отечественной войны.Для жителей Томая это место силы и памяти, ведь здесь проводят патриотические мероприятия, а молодожены возлагают цветы, рассказывает Sputnik Молдова примар Федор Топчу.Памятник героям Великой Отечественной войны находится в непосредственной близости от сельской гимназии. Ее директор Валентина Христева говорит, что площадку у памятника школьники будут использовать, чтобы проводить торжественные линейки.В планах у местных властей - восстановить парапеты, обновить надписи на памятнике и отреставрировать саму скульптуру. Реализовать этот проект в селе удалось благодаря средствам, выделенным из бюджета.
https://ru.sputnik.md/20211030/moldove-otkryli-otrestavrirovannyy-memorial-pobeditelyam-fashizma-46044112.html
молдова
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46309279_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4a3135e7829988ed6cf7e9a913862f46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, гагаузия, великая отечественная война

В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной

21:45 10.11.2021
© Sputnik / Maxim TopalВ гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ
В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Монументу воинам, принимавшим участие в освобождении села, более 50 лет, он потребовал реставрации.
КОМРАТ, 10 ноя – Sputnik, Максим Топал. В гагаузском селе Томай одним из приоритетных вопросов в этом году стала реконструкция монумента воинам Великой Отечественной войны.
Для жителей Томая это место силы и памяти, ведь здесь проводят патриотические мероприятия, а молодожены возлагают цветы, рассказывает Sputnik Молдова примар Федор Топчу.
"Как установили памятник, никто никаких работ здесь не проводил. Вся территория приобрела плачевный вид. Надеюсь, закончим работы, и комплекс будет завершен полностью. Тогда будет возможность проводить качественно все наши мероприятия", - сказал примар.
Памятник героям Великой Отечественной войны находится в непосредственной близости от сельской гимназии. Ее директор Валентина Христева говорит, что площадку у памятника школьники будут использовать, чтобы проводить торжественные линейки.
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ. - Sputnik Молдова
1/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ. - Sputnik Молдова
2/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ. - Sputnik Молдова
3/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ. - Sputnik Молдова
4/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

1/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

2/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

3/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

4/4
© Sputnik / Maxim Topal

В гагаузском селе восстанавливают память о героях ВОВ.

В планах у местных властей - восстановить парапеты, обновить надписи на памятнике и отреставрировать саму скульптуру. Реализовать этот проект в селе удалось благодаря средствам, выделенным из бюджета.
В селе Машкауцы Криулянского района открыли после реставрации памятник односельчанам, павшим в боях Великой Отечественной войны. - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Общество
В Молдове открыли еще один отреставрированный мемориал победителям фашизма
30 октября, 19:45
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Зачем "Русские Витязи" прилетели в Дубай
22:15Почему волна COVID-19 распространяется так быстро - ответ иммунолога
22:00Курс валют на четверг: доллар и евро отступают
21:45В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной
21:15Беларусь получит тактическое ядерное оружие
21:00Кто стал лауреатом Национальной премии в 2021 году
20:54Минздрав - о рекорде по смертям от COVID: в отчетах нашли сотни неучтенных погибших
20:45Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину с тяжелой травмой
20:39Додон - о новых тарифах на газ: это катастрофа
20:14Привитые за рубежом могут зарегистрироваться в электронном реестре Молдовы
20:02Рекордное количество летальных исходов от COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:00Глава Евросовета – о ситуации у границы с Белоруссией: требуются срочные меры
19:45Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело
19:15Депутаты парламента соберутся на заседание в четверг
19:06Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
18:25Какой будет помощь населению зимой – разъяснения кабмина Молдовы
18:07Президент Молдовы примет участие в Форуме мира в Париже
17:53Пожар в частном доме в Кишиневе: огонь тушили четыре расчета
17:39Генпрокуратуру Молдовы может возглавить представитель диаспоры
17:15Военные Молдовы и Румынии отработали взаимодействие со спецназом США