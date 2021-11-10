https://ru.sputnik.md/20211110/vgagauzskom-sele-vosstanavlivayut-pamyat-geroyakh-velikoy-otechestvennoy-46308443.html

В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной

В гагаузском селе восстанавливают память о героях Великой Отечественной

Монументу воинам, принимавшим участие в освобождении села, более 50 лет, он потребовал реставрации.

2021-11-10T21:45+0200

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КОМРАТ, 10 ноя – Sputnik, Максим Топал. В гагаузском селе Томай одним из приоритетных вопросов в этом году стала реконструкция монумента воинам Великой Отечественной войны.Для жителей Томая это место силы и памяти, ведь здесь проводят патриотические мероприятия, а молодожены возлагают цветы, рассказывает Sputnik Молдова примар Федор Топчу.Памятник героям Великой Отечественной войны находится в непосредственной близости от сельской гимназии. Ее директор Валентина Христева говорит, что площадку у памятника школьники будут использовать, чтобы проводить торжественные линейки.В планах у местных властей - восстановить парапеты, обновить надписи на памятнике и отреставрировать саму скульптуру. Реализовать этот проект в селе удалось благодаря средствам, выделенным из бюджета.

https://ru.sputnik.md/20211030/moldove-otkryli-otrestavrirovannyy-memorial-pobeditelyam-fashizma-46044112.html

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