https://ru.sputnik.md/20211110/voennye-moldova-rumynia-vzaimodeystvie-46308143.html
Военные Молдовы и Румынии отработали взаимодействие со спецназом США
Военные Молдовы и Румынии отработали взаимодействие со спецназом США
Во время учений военнослужащие Румынии и Молдовы отработали высадку десанта и боевые стрельбы
2021-11-10T17:15+0200
2021-11-10T17:15+0200
2021-11-10T17:15+0200
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В учебных центрах Национальной армии прошли учения JCET-2021 (Joint Combined Exchange Training), в которых приняли участие военнослужащие спецназа Республики Молдова и Румынии.Цель учений JCET — повышение уровня оперативной совместимости, сообщает Министерство обороны Молдовы. Во время маневров военнослужащие батальона специального назначения Fulger и 52-го батальона специальных операций "Бэняса-Отопень" отрабатывали боевые действия в городских районах и высадку воздушного десанта с самолета C-27 J Spartan ВВС Румынии.Учения проводятся по плану подготовки Национальной армии на 2021 год, сообщает Минобороны.Что такое учения JCETJoint Combined Exchange Training — это серия учений, разработанных для отработки взаимодействия американского спецназа с подразделениями спецназначения ряда стран, где может возникнуть необходимость в применении вооруженных сил США.Программа JCET занимает важное место в стратегии сдерживания России и Китая, которую продвигают США и НАТО. Так, в мае 2021 года на конференции SOF Industry Conference глава Командования спецопераций США (USSOCOM) генерал Ричард Кларк заявил, что деятельность России и Китая побуждает "модернизироваться, чтобы успешно реагировать на возникающие угрозы".Приоритетными в этом контексте названы "усилия по расширению сотрудничества и оперативной совместимости" сил специального назначения в Европе, где "нарастает угроза со стороны Российской Федерации".Разработка специальных операций ведется на национальном уровне в странах, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина), в дополнение к задачам штаба специальных операций НАТО (NSHQ).
https://ru.sputnik.md/20211104/nato-vyvod-rossiy-voyska-pridnestrovye-46172329.html
https://ru.sputnik.md/20210618/voennye-natsionalnaea-armiea-moldovi-proveli-ucheniya-fulger-2021-35173510.html
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в молдове, нато, румыния, сша, национальная армия, спецназ
Военные Молдовы и Румынии отработали взаимодействие со спецназом США
Во время учений военные Молдовы и Румынии отрабатывали высадку воздушного десанта и боевые стрельбы.
КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В учебных центрах Национальной армии прошли учения JCET-2021 (Joint Combined Exchange Training), в которых приняли участие военнослужащие спецназа Республики Молдова и Румынии.
Цель учений JCET — повышение уровня оперативной совместимости, сообщает Министерство обороны Молдовы.
Во время маневров военнослужащие батальона специального назначения Fulger и 52-го батальона специальных операций "Бэняса-Отопень" отрабатывали боевые действия в городских районах и высадку воздушного десанта с самолета C-27 J Spartan ВВС Румынии.
Учения проводятся по плану подготовки Национальной армии на 2021 год, сообщает Минобороны.
Что такое учения JCET
Joint Combined Exchange Training — это серия учений, разработанных для отработки взаимодействия американского спецназа с подразделениями спецназначения ряда стран, где может возникнуть необходимость в применении вооруженных сил США.
Программа JCET занимает важное место в стратегии сдерживания России и Китая, которую продвигают США и НАТО. Так, в мае 2021 года на конференции SOF Industry Conference глава Командования спецопераций США (USSOCOM) генерал Ричард Кларк заявил, что деятельность России и Китая побуждает "модернизироваться, чтобы успешно реагировать на возникающие угрозы".
Приоритетными в этом контексте названы "усилия по расширению сотрудничества и оперативной совместимости" сил специального назначения в Европе, где "нарастает угроза со стороны Российской Федерации".
Разработка специальных операций ведется на национальном уровне в странах, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина), в дополнение к задачам штаба специальных операций НАТО (NSHQ).