https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом

ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом

ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом

2021-11-10T11:43+0200

2021-11-10T11:43+0200

2021-11-10T12:23+0200

коронавирус

вирус

воз

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пандемия коронавируса сможет превратиться в эндемию, когда перестанет быть перегружена мировая система здравоохранения, считает глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости."Мы должны научиться жить с этим вирусом. Как только наша система здравоохранения перестанет быть перегружена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть сможет оказывать те услуги, которые она оказывала раньше, то пандемия, возможно, превратится в эндемию", – заявил Клюге в интервью испанской газете Vanguardia, отвечая на вопрос, когда ВОЗ сможет объявить об окончании пандемии.По мнению Клюге, главной проблемой в вопросе проведения вакцинации населения Европы сейчас является скептицизм людей и распространение фейковых новостей. "Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", – отметил он. Клюге добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, связанную с вопросами "принятия" вакцины.Ранее Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в Европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.

https://ru.sputnik.md/20211110/glava-minzdrav-rossia-priznanie-voz-sputnik-pozitivnaea-storona-46293083.html

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