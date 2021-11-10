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ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пандемия коронавируса сможет превратиться в эндемию, когда перестанет быть перегружена мировая система здравоохранения, считает глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости."Мы должны научиться жить с этим вирусом. Как только наша система здравоохранения перестанет быть перегружена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть сможет оказывать те услуги, которые она оказывала раньше, то пандемия, возможно, превратится в эндемию", – заявил Клюге в интервью испанской газете Vanguardia, отвечая на вопрос, когда ВОЗ сможет объявить об окончании пандемии.По мнению Клюге, главной проблемой в вопросе проведения вакцинации населения Европы сейчас является скептицизм людей и распространение фейковых новостей. "Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", – отметил он. Клюге добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, связанную с вопросами "принятия" вакцины.Ранее Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в Европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
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вирус, воз

ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом

11:43 10.11.2021 (обновлено: 12:23 10.11.2021)
© AP Photo / Czarek SokolowskiPracownik medyczny przy karetce pogotowia w Warszawie
Pracownik medyczny przy karetce pogotowia w Warszawie - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Вакцинация остается самым эффективным методом борьбы с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пандемия коронавируса сможет превратиться в эндемию, когда перестанет быть перегружена мировая система здравоохранения, считает глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости.
"Мы должны научиться жить с этим вирусом. Как только наша система здравоохранения перестанет быть перегружена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть сможет оказывать те услуги, которые она оказывала раньше, то пандемия, возможно, превратится в эндемию", – заявил Клюге в интервью испанской газете Vanguardia, отвечая на вопрос, когда ВОЗ сможет объявить об окончании пандемии.
По мнению Клюге, главной проблемой в вопросе проведения вакцинации населения Европы сейчас является скептицизм людей и распространение фейковых новостей.
"Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", – отметил он. Клюге добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, связанную с вопросами "принятия" вакцины.
Ранее Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в Европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
Выездная вакцинация в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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