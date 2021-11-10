https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
2021-11-10T11:43+0200
2021-11-10T11:43+0200
2021-11-10T12:23+0200
коронавирус
вирус
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/01/31882663_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_a31774883f450759a1d5615a01a44a86.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Пандемия коронавируса сможет превратиться в эндемию, когда перестанет быть перегружена мировая система здравоохранения, считает глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости."Мы должны научиться жить с этим вирусом. Как только наша система здравоохранения перестанет быть перегружена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть сможет оказывать те услуги, которые она оказывала раньше, то пандемия, возможно, превратится в эндемию", – заявил Клюге в интервью испанской газете Vanguardia, отвечая на вопрос, когда ВОЗ сможет объявить об окончании пандемии.По мнению Клюге, главной проблемой в вопросе проведения вакцинации населения Европы сейчас является скептицизм людей и распространение фейковых новостей. "Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", – отметил он. Клюге добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, связанную с вопросами "принятия" вакцины.Ранее Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в Европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
https://ru.sputnik.md/20211110/glava-minzdrav-rossia-priznanie-voz-sputnik-pozitivnaea-storona-46293083.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/01/31882663_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_64cad035546eaac9699339f5b526047a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вирус, воз
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
11:43 10.11.2021 (обновлено: 12:23 10.11.2021)
Вакцинация остается самым эффективным методом борьбы с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik.
Пандемия коронавируса сможет превратиться в эндемию, когда перестанет быть перегружена мировая система здравоохранения, считает глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости
.
"Мы должны научиться жить с этим вирусом. Как только наша система здравоохранения перестанет быть перегружена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть сможет оказывать те услуги, которые она оказывала раньше, то пандемия, возможно, превратится в эндемию", – заявил Клюге в интервью испанской газете Vanguardia, отвечая на вопрос, когда ВОЗ сможет объявить об окончании пандемии.
По мнению Клюге, главной проблемой в вопросе проведения вакцинации населения Европы сейчас является скептицизм людей и распространение фейковых новостей.
"Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", – отметил он. Клюге добавил, что собирается создать рабочую группу в Европе, связанную с вопросами "принятия" вакцины.
Ранее Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в Европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.