https://ru.sputnik.md/20211110/vrach-nablyudat-stradaet-reanimatsii-patsient-covid-tyazhelo-46317557.html
Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело
Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело
Врач рассказала о том, как тяжело медицинским работникам наблюдать за страданиями пациентов с коронавирусом, находящимся в реанимации
2021-11-10T19:45+0200
2021-11-10T19:45+0200
2021-11-10T19:45+0200
радио
в молдове
врач
пациент
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Хотя Молдова перешла через пиковые показатели заражаемости коронавирусом нового типа, которые главенствовали еще в октябре, все равно набблюдается настораживающая картина, так как летальность от новых штаммов этого заболевания довольно высока.Не могут не тревожить специалистов и низкие показатели вакцинации населения, которые едва перешагнули 25 процентов от населения и крайне неуверенно приближаются к 30 процентам.Возмутил и руководство министерства здравоохранения, и специалистов-врачей произошедший не так давно случай с вакцинацией сельских жителей в условиях антисанитарии – прямо на проселочной дороге. Как Молдове справиться с COVID-19? Почему граждане не спешат вакцинироваться? И как сделать так, чтобы гражданская сознательность возобладала в процессе борьбы с коронавирусом? Ответы на эти и другие вопросы обсуждались в эфире радиостудии Sputnik Молдова с заведующей отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, врач, пациент, видео
Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело
Заведующая отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала о том, как защитить себя от коронавируса.
Хотя Молдова перешла через пиковые показатели заражаемости коронавирусом нового типа, которые главенствовали еще в октябре, все равно набблюдается настораживающая картина, так как летальность от новых штаммов этого заболевания довольно высока.
Не могут не тревожить специалистов и низкие показатели вакцинации населения, которые едва перешагнули 25 процентов от населения и крайне неуверенно приближаются к 30 процентам.
Возмутил и руководство министерства здравоохранения, и специалистов-врачей произошедший не так давно случай с вакцинацией сельских жителей в условиях антисанитарии – прямо на проселочной дороге. Как Молдове справиться с COVID-19? Почему граждане не спешат вакцинироваться? И как сделать так, чтобы гражданская сознательность возобладала в процессе борьбы с коронавирусом? Ответы на эти и другие вопросы обсуждались в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с заведующей отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.