https://ru.sputnik.md/20211110/vrach-nablyudat-stradaet-reanimatsii-patsient-covid-tyazhelo-46317557.html

Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело

Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело

Врач рассказала о том, как тяжело медицинским работникам наблюдать за страданиями пациентов с коронавирусом, находящимся в реанимации

2021-11-10T19:45+0200

2021-11-10T19:45+0200

2021-11-10T19:45+0200

радио

в молдове

врач

пациент

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Хотя Молдова перешла через пиковые показатели заражаемости коронавирусом нового типа, которые главенствовали еще в октябре, все равно набблюдается настораживающая картина, так как летальность от новых штаммов этого заболевания довольно высока.Не могут не тревожить специалистов и низкие показатели вакцинации населения, которые едва перешагнули 25 процентов от населения и крайне неуверенно приближаются к 30 процентам.Возмутил и руководство министерства здравоохранения, и специалистов-врачей произошедший не так давно случай с вакцинацией сельских жителей в условиях антисанитарии – прямо на проселочной дороге. Как Молдове справиться с COVID-19? Почему граждане не спешат вакцинироваться? И как сделать так, чтобы гражданская сознательность возобладала в процессе борьбы с коронавирусом? Ответы на эти и другие вопросы обсуждались в эфире радиостудии Sputnik Молдова с заведующей отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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