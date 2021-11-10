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Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело
Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело
Врач рассказала о том, как тяжело медицинским работникам наблюдать за страданиями пациентов с коронавирусом, находящимся в реанимации
2021-11-10T19:45+0200
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в молдове
врач
пациент
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Хотя Молдова перешла через пиковые показатели заражаемости коронавирусом нового типа, которые главенствовали еще в октябре, все равно набблюдается настораживающая картина, так как летальность от новых штаммов этого заболевания довольно высока.Не могут не тревожить специалистов и низкие показатели вакцинации населения, которые едва перешагнули 25 процентов от населения и крайне неуверенно приближаются к 30 процентам.Возмутил и руководство министерства здравоохранения, и специалистов-врачей произошедший не так давно случай с вакцинацией сельских жителей в условиях антисанитарии – прямо на проселочной дороге. Как Молдове справиться с COVID-19? Почему граждане не спешат вакцинироваться? И как сделать так, чтобы гражданская сознательность возобладала в процессе борьбы с коронавирусом? Ответы на эти и другие вопросы обсуждались в эфире радиостудии Sputnik Молдова с заведующей отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.
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Андрей Петрик
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в молдове, врач, пациент, видео

Врач: наблюдать, как страдает в реанимации пациент с COVID, очень тяжело

19:45 10.11.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Заведующая отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала о том, как защитить себя от коронавируса.
Хотя Молдова перешла через пиковые показатели заражаемости коронавирусом нового типа, которые главенствовали еще в октябре, все равно набблюдается настораживающая картина, так как летальность от новых штаммов этого заболевания довольно высока.

Не могут не тревожить специалистов и низкие показатели вакцинации населения, которые едва перешагнули 25 процентов от населения и крайне неуверенно приближаются к 30 процентам.
Возмутил и руководство министерства здравоохранения, и специалистов-врачей произошедший не так давно случай с вакцинацией сельских жителей в условиях антисанитарии – прямо на проселочной дороге. Как Молдове справиться с COVID-19? Почему граждане не спешат вакцинироваться? И как сделать так, чтобы гражданская сознательность возобладала в процессе борьбы с коронавирусом? Ответы на эти и другие вопросы обсуждались в эфире радиостудии Sputnik Молдова с заведующей отделением реанимации больницы имени Тома Чорбэ Галиной Кирьяковой.
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