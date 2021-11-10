Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211110/vrach-obyasnila-rost-kolichestva-smertey-na-fone-covid-19-moldove-46284521.html
Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове
Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове
Специалист рассказала, что рост смертей связан с общим ростом количества заражений.
2021-11-10T07:30+0200
2021-11-10T10:33+0200
коронавирус
в молдове
молдова
врач
смертность
галина кирьякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182295_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ff8b5a624c7c2796012fee92b4906d2e.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. В результате роста количества новых случаев заражения коронавирусом, возможен и рост смертности, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Так Кирьякова прокомментировала рост смертности пациентов с коронавирусом в Молдове. С конца октября в стране регистрируется ежедневно от 30 до 49 смертей. Антирекорд по стране остался на отметке 49, такое число погибших зарегистрировали 5 и 6 ноября, а также в минувший вторник, 9 ноября. Комментируя эту статистику, специалисты ссылаются на широкое распространение на штамма "дельта", который может тяжелее переноситься.По ее словам, медики при увеличении количества случаев заражений понимают, что многие из пациентов могут поступать уже с тяжелой формой. Как добавила Кирьякова, тяжелая форма может развиться за неделю или две после инфицирования коронавирусом.Тем не менее, подчеркнула специалист, коронавирус, как и другие инфекционные заболевания, уже приобрел четкую цикличность. А благодаря опыту, полученному за время пандемии, врачи научились различать разные стадии инфекции и изменения в состоянии пациентов.Поэтому, когда в последние недели в больницы поступало все больше людей с заражением, врачи понимали, что следует ждать и роста количества смертей, заключила Кирьякова. Положение Молдовы в сравнении с другими странами Из-за роста смертности в Молдове пациентов с коронавирусной инфекцией, наша страна вышла на первое место по этому показателю среди стран ближнего зарубежья. Всего в республике за время пандемии зафиксировали 8193 смерти на фоне коронавирусной инфекции.Согласно последним данным статистики, в Молдове более 300 случаев смертей на 100 тысяч населения.
https://ru.sputnik.md/20211016/rumyniya-smertnosti-koronavirus-45568273.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182295_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fc131b059db92914e2c9105529a1ab3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, врач, смертность, галина кирьякова

Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове

07:30 10.11.2021 (обновлено: 10:33 10.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausСкарая
Скарая - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специалист рассказала, что рост смертей из-за коронавирусной инфекции связан с общим ростом количества заражений.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. В результате роста количества новых случаев заражения коронавирусом, возможен и рост смертности, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
Так Кирьякова прокомментировала рост смертности пациентов с коронавирусом в Молдове.
С конца октября в стране регистрируется ежедневно от 30 до 49 смертей. Антирекорд по стране остался на отметке 49, такое число погибших зарегистрировали 5 и 6 ноября, а также в минувший вторник, 9 ноября. Комментируя эту статистику, специалисты ссылаются на широкое распространение на штамма "дельта", который может тяжелее переноситься.

"Не может быть виноват только один штамм "дельта". Есть зависимость, о которой мы говорили всегда, связанная с ростом количества случаев заражений. Логически если рассуждать, сначала происходит этот рост, и мы понимаем, что у кого-то будет протекать инфекция в легкой или средней форме, но также может быть определенный рост процента тяжелых больных", – отметила Кирьякова.

По ее словам, медики при увеличении количества случаев заражений понимают, что многие из пациентов могут поступать уже с тяжелой формой. Как добавила Кирьякова, тяжелая форма может развиться за неделю или две после инфицирования коронавирусом.

"В чем коварность этого вируса: ни у кого с первого дня не проявляются сразу все симптомы", – пояснила врач.

Тем не менее, подчеркнула специалист, коронавирус, как и другие инфекционные заболевания, уже приобрел четкую цикличность. А благодаря опыту, полученному за время пандемии, врачи научились различать разные стадии инфекции и изменения в состоянии пациентов.
Ambulanță, Urgență, Medici, Spital, România - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
Коронавирус
Румыния вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
16 октября, 19:37
Поэтому, когда в последние недели в больницы поступало все больше людей с заражением, врачи понимали, что следует ждать и роста количества смертей, заключила Кирьякова.

Положение Молдовы в сравнении с другими странами

Из-за роста смертности в Молдове пациентов с коронавирусной инфекцией, наша страна вышла на первое место по этому показателю среди стран ближнего зарубежья. Всего в республике за время пандемии зафиксировали 8193 смерти на фоне коронавирусной инфекции.
Согласно последним данным статистики, в Молдове более 300 случаев смертей на 100 тысяч населения.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:20Директор НАРЭ: Молдову ждут новые подорожания
11:02Вадим Чебан – о новых тарифах на газ и контракте с "Газпромом"
10:53Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск задержан в России
10:29Глава Минздрава России: признание ВОЗ "Спутника V" двигается в позитивную сторону
09:56Новые сообщения о бомбах в двух судах Кишинева: зоны оцеплены
09:51Где в Кишиневе 10 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:35Нагачевский назначен вице-мэром Кишинева
09:32Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" выросла на 25%
09:00Мокану: Молдову ждут трудные времена
08:49Пока все спали: смертельное ДТП, лекарство от COVID из антител и ситуация с беженцами
08:30Молдавское село – падающего толкни или реформируй
08:00Шеларь: новый контракт с "Газпромом" – крупный успех или полный провал
07:30Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове
07:00Самый точный прогноз погоды: снова ночные заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
ВчераМолдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
ВчераПравила русского языка изменятся
ВчераВ палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
ВчераГросу – о "политическом шантаже" Молдовы со стороны "Газпрома"
ВчераКурс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок