https://ru.sputnik.md/20211110/vrach-obyasnila-rost-kolichestva-smertey-na-fone-covid-19-moldove-46284521.html

Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове

Врач объяснила рост количества смертей из-за COVID-19 в Молдове

Специалист рассказала, что рост смертей связан с общим ростом количества заражений.

2021-11-10T07:30+0200

2021-11-10T07:30+0200

2021-11-10T10:33+0200

коронавирус

в молдове

молдова

врач

смертность

галина кирьякова

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. В результате роста количества новых случаев заражения коронавирусом, возможен и рост смертности, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Так Кирьякова прокомментировала рост смертности пациентов с коронавирусом в Молдове. С конца октября в стране регистрируется ежедневно от 30 до 49 смертей. Антирекорд по стране остался на отметке 49, такое число погибших зарегистрировали 5 и 6 ноября, а также в минувший вторник, 9 ноября. Комментируя эту статистику, специалисты ссылаются на широкое распространение на штамма "дельта", который может тяжелее переноситься.По ее словам, медики при увеличении количества случаев заражений понимают, что многие из пациентов могут поступать уже с тяжелой формой. Как добавила Кирьякова, тяжелая форма может развиться за неделю или две после инфицирования коронавирусом.Тем не менее, подчеркнула специалист, коронавирус, как и другие инфекционные заболевания, уже приобрел четкую цикличность. А благодаря опыту, полученному за время пандемии, врачи научились различать разные стадии инфекции и изменения в состоянии пациентов.Поэтому, когда в последние недели в больницы поступало все больше людей с заражением, врачи понимали, что следует ждать и роста количества смертей, заключила Кирьякова. Положение Молдовы в сравнении с другими странами Из-за роста смертности в Молдове пациентов с коронавирусной инфекцией, наша страна вышла на первое место по этому показателю среди стран ближнего зарубежья. Всего в республике за время пандемии зафиксировали 8193 смерти на фоне коронавирусной инфекции.Согласно последним данным статистики, в Молдове более 300 случаев смертей на 100 тысяч населения.

https://ru.sputnik.md/20211016/rumyniya-smertnosti-koronavirus-45568273.html

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в молдове, молдова, врач, смертность, галина кирьякова