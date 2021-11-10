https://ru.sputnik.md/20211110/zachem-russkie-vityazi-prileteli-v-dubay-46315651.html

Зачем "Русские Витязи" прилетели в Дубай

Зачем "Русские Витязи" прилетели в Дубай

Dubai Airshow 2021 обещает стать зрелищным мероприятием.

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Перебазирование в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 выполнила пилотажная группа "Русские Витязи", передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Демонстрационный показ пройдет на аэродроме Аль-Мактум, прежде экипажи российских боевых истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки.В ходе выставки "Русские Витязи" выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности истребителей Су-30СМ. В том числе летчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж, отмечает источник.Среди наиболее зрелищных элементов, которые продемонстрируют российские военные, - фигуры "зеркало", "колокол", роспуск, а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.

https://ru.sputnik.md/20210515/video-strizhi-i-russkie-vityazi-ustroili-aviashou-v-chest-svoego-30-letiya-34759026.html

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