https://ru.sputnik.md/20211110/zakharova-v-moldovu-iz-rossii-napravitsya-volonterskaya-missiya-dobro-46306201.html

Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"

Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"

Участники гуманитарной миссии окажут социальную, педагогическую, психологическую помощь.

2021-11-10T19:06+0200

2021-11-10T19:06+0200

2021-11-10T19:19+0200

россия

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молдова

мария захарова

гуманитарное сотрудничество

россотрудничество

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Республика Молдова вошла в число стран, куда в 2021 году направятся волонтеры международной программы "Миссия Добро", об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, миссия рассчитана примерно на 2-3 недели. В нынешнем году ее участниками станут 27 российских волонтеров: врачи, экологи, преподаватели русского языка, психологи. Кроме Молдовы, они направятся также в Армению, Казахстан и Узбекистан.Основные направления, по которым будут проходить гуманитарные миссии в 2021 году, – это медицина, образование и экология.Организаторами миссии выступают Россотрудничество, Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Ассоциация волонтерских центров.Как сообщили в РГМ, в Молдове волонтеры будут помогать специалистам Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Дубоссары.Цель проекта – участие граждан России в социально значимых проектах за рубежом, а также иностранных волонтеров – в социальных проектах на территории России.Волонтеры программы участвуют в социальных инициативах, благотворительных акциях, проектах, которые направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций по всему миру, а также программах, которые связаны с экологией (работа на фермах, помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий, восстановление и укрепление природных ландшафтов). Кроме того, они задействованы в образовательных, культурных проектах (обучение населения, сохранение традиций малых народов).

https://ru.sputnik.md/20210901/shevtsov-rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-sng-44381379.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, молдова, мария захарова, гуманитарное сотрудничество, россотрудничество