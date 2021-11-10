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Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
Участники гуманитарной миссии окажут социальную, педагогическую, психологическую помощь.
2021-11-10T19:06+0200
2021-11-10T19:19+0200
россия
в мире
молдова
мария захарова
гуманитарное сотрудничество
россотрудничество
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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Республика Молдова вошла в число стран, куда в 2021 году направятся волонтеры международной программы "Миссия Добро", об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, миссия рассчитана примерно на 2-3 недели. В нынешнем году ее участниками станут 27 российских волонтеров: врачи, экологи, преподаватели русского языка, психологи. Кроме Молдовы, они направятся также в Армению, Казахстан и Узбекистан.Основные направления, по которым будут проходить гуманитарные миссии в 2021 году, – это медицина, образование и экология.Организаторами миссии выступают Россотрудничество, Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Ассоциация волонтерских центров.Как сообщили в РГМ, в Молдове волонтеры будут помогать специалистам Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Дубоссары.Цель проекта – участие граждан России в социально значимых проектах за рубежом, а также иностранных волонтеров – в социальных проектах на территории России.Волонтеры программы участвуют в социальных инициативах, благотворительных акциях, проектах, которые направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций по всему миру, а также программах, которые связаны с экологией (работа на фермах, помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий, восстановление и укрепление природных ландшафтов). Кроме того, они задействованы в образовательных, культурных проектах (обучение населения, сохранение традиций малых народов).
https://ru.sputnik.md/20210901/shevtsov-rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-sng-44381379.html
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в мире, молдова, мария захарова, гуманитарное сотрудничество, россотрудничество

Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"

19:06 10.11.2021 (обновлено: 19:19 10.11.2021)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Участники гуманитарной миссии окажут социальную, педагогическую, психологическую помощь.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Республика Молдова вошла в число стран, куда в 2021 году направятся волонтеры международной программы "Миссия Добро", об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, миссия рассчитана примерно на 2-3 недели. В нынешнем году ее участниками станут 27 российских волонтеров: врачи, экологи, преподаватели русского языка, психологи. Кроме Молдовы, они направятся также в Армению, Казахстан и Узбекистан.
Основные направления, по которым будут проходить гуманитарные миссии в 2021 году, – это медицина, образование и экология.

"Помогая решить гуманитарные проблемы, волонтеры и специалисты "Миссии Добро" будут способствовать формированию объективного образа России за рубежом как страны, которая готова оказать содействие развитию и вообще прийти на помощь в сложную минуту. Таких минут мир, к сожалению, переживает немало", – отметила Захарова.

Организаторами миссии выступают Россотрудничество, Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Ассоциация волонтерских центров.
Как сообщили в РГМ, в Молдове волонтеры будут помогать специалистам Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Дубоссары.
Цель проекта – участие граждан России в социально значимых проектах за рубежом, а также иностранных волонтеров – в социальных проектах на территории России.
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Волонтеры программы участвуют в социальных инициативах, благотворительных акциях, проектах, которые направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций по всему миру, а также программах, которые связаны с экологией (работа на фермах, помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий, восстановление и укрепление природных ландшафтов). Кроме того, они задействованы в образовательных, культурных проектах (обучение населения, сохранение традиций малых народов).
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