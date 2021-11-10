https://ru.sputnik.md/20211110/zakharova-v-moldovu-iz-rossii-napravitsya-volonterskaya-missiya-dobro-46306201.html
Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
Участники гуманитарной миссии окажут социальную, педагогическую, психологическую помощь.
2021-11-10T19:06+0200
2021-11-10T19:06+0200
2021-11-10T19:19+0200
россия
в мире
молдова
мария захарова
гуманитарное сотрудничество
россотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46306119_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_cad088efaa8e6df1bd8899890d09ade5.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Республика Молдова вошла в число стран, куда в 2021 году направятся волонтеры международной программы "Миссия Добро", об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, миссия рассчитана примерно на 2-3 недели. В нынешнем году ее участниками станут 27 российских волонтеров: врачи, экологи, преподаватели русского языка, психологи. Кроме Молдовы, они направятся также в Армению, Казахстан и Узбекистан.Основные направления, по которым будут проходить гуманитарные миссии в 2021 году, – это медицина, образование и экология.Организаторами миссии выступают Россотрудничество, Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Ассоциация волонтерских центров.Как сообщили в РГМ, в Молдове волонтеры будут помогать специалистам Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Дубоссары.Цель проекта – участие граждан России в социально значимых проектах за рубежом, а также иностранных волонтеров – в социальных проектах на территории России.Волонтеры программы участвуют в социальных инициативах, благотворительных акциях, проектах, которые направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций по всему миру, а также программах, которые связаны с экологией (работа на фермах, помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий, восстановление и укрепление природных ландшафтов). Кроме того, они задействованы в образовательных, культурных проектах (обучение населения, сохранение традиций малых народов).
https://ru.sputnik.md/20210901/shevtsov-rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-sng-44381379.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46306119_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_8c122f3deabde79308efe562b6985001.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, молдова, мария захарова, гуманитарное сотрудничество, россотрудничество
Захарова: в Молдову из России направится волонтерская "Миссия Добро"
19:06 10.11.2021 (обновлено: 19:19 10.11.2021)
Участники гуманитарной миссии окажут социальную, педагогическую, психологическую помощь.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Республика Молдова вошла в число стран, куда в 2021 году направятся волонтеры международной программы "Миссия Добро", об этом на брифинге в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, миссия рассчитана примерно на 2-3 недели. В нынешнем году ее участниками станут 27 российских волонтеров: врачи, экологи, преподаватели русского языка, психологи. Кроме Молдовы, они направятся также в Армению, Казахстан и Узбекистан.
Основные направления, по которым будут проходить гуманитарные миссии в 2021 году, – это медицина, образование и экология.
"Помогая решить гуманитарные проблемы, волонтеры и специалисты "Миссии Добро" будут способствовать формированию объективного образа России за рубежом как страны, которая готова оказать содействие развитию и вообще прийти на помощь в сложную минуту. Таких минут мир, к сожалению, переживает немало", – отметила Захарова.
Организаторами миссии выступают Россотрудничество, Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Ассоциация волонтерских центров.
Как сообщили в РГМ, в Молдове волонтеры будут помогать специалистам Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Дубоссары.
Цель проекта – участие граждан России в социально значимых проектах за рубежом, а также иностранных волонтеров – в социальных проектах на территории России.
Волонтеры программы участвуют в социальных инициативах, благотворительных акциях, проектах, которые направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций по всему миру, а также программах, которые связаны с экологией (работа на фермах, помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий, восстановление и укрепление природных ландшафтов). Кроме того, они задействованы в образовательных, культурных проектах (обучение населения, сохранение традиций малых народов).