К 2035 году в США будут продаваться только электромобили
© Sputnik / Anatolii KiriakЭлектрозарядка
© Sputnik / Anatolii Kiriak
По прогнозам экспертов, к 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть мирового рынка.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. К 2035 году в США будут продаваться только электромобили, заявил на пресс-конференции спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, передает РИА Новости.
Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до 50% от всех продаваемых в стране пассажирских транспортных средств.
"Президент Байден поставил очень амбициозную задачу, которая предполагает, что к 2030 году 50% машин, продаваемых в Америке, будут электромобилями, а к 2035, как мы надеемся, все они будут электромобилями. Ford и General Motors подписались на это, и они полагают, что это хороший план, и они хотят этим заниматься", - сказал Керри.
По прогнозам экспертов, через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов.
К 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.