https://ru.sputnik.md/20211111/2035-god-ssha-prodaja-tolko-elektromobili-46322117.html

К 2035 году в США будут продаваться только электромобили

К 2035 году в США будут продаваться только электромобили

К 2035 году в США будут продаваться только электромобили

2021-11-11T09:22+0200

2021-11-11T09:22+0200

2021-11-11T09:22+0200

в мире

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продажи

электромобиль

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. К 2035 году в США будут продаваться только электромобили, заявил на пресс-конференции спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, передает РИА Новости.Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до 50% от всех продаваемых в стране пассажирских транспортных средств.По прогнозам экспертов, через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов.К 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.

https://ru.sputnik.md/20210809/rost-prodazha-elektromobili-43739036.html

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в мире, сша, продажи, электромобиль