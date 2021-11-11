https://ru.sputnik.md/20211111/akuly-ustritsy-morskie-konki-chto-esche-voditsya-v-temze---uznali-uchenye-46345251.html
Акулы, устрицы, морские коньки: что еще водится в Темзе - узнали ученые
Акулы, устрицы, морские коньки: что еще водится в Темзе - узнали ученые
После проверки главной водной артерии Лондона на "живучесть" ученые пришли к ошеломляющим выводам.
2021-11-11T23:03+0200
2021-11-11T23:03+0200
2021-11-11T23:03+0200
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Акулы и морские коньки вернулись в Темзу - такие выводы озвучили специалисты Лондонского зоологического общества после проведения полной "проверки здоровья" реки, пишут "Известия".Примечательно, что 60 лет назад реку объявили "биологически мертвой".Согласно информации, опубликованной в газете Daily Mail, в Темзе, кроме морских коньков, угрей, тюленей и устриц, обнаружили суповую акулу, звездчатую кунью акулу и катрана.По наблюдению специалистов, за последние два десятилетия количество обитающих на Темзе птиц выросло до 92 видов.При всем этом, в реке растет и уровень нитратов из сточных вод, в Темзе немало пластиковых отходов - контейнеров, бутылок, а также салфеток из нетканого материала.
https://ru.sputnik.md/20211004/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-vdol-reki-prut-45254579.html
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в мире, великобритания, лондон
Акулы, устрицы, морские коньки: что еще водится в Темзе - узнали ученые
После проверки главной водной артерии Лондона на "живучесть" ученые пришли к ошеломляющим выводам.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik.
Акулы и морские коньки вернулись в Темзу - такие выводы озвучили специалисты Лондонского зоологического общества после проведения полной "проверки здоровья" реки, пишут "Известия"
.
Примечательно, что 60 лет назад реку объявили "биологически мертвой".
Согласно информации, опубликованной в газете Daily Mail
, в Темзе, кроме морских коньков, угрей, тюленей и устриц, обнаружили суповую акулу, звездчатую кунью акулу и катрана.
По наблюдению специалистов, за последние два десятилетия количество обитающих на Темзе птиц выросло до 92 видов.
При всем этом, в реке растет и уровень нитратов из сточных вод, в Темзе немало пластиковых отходов - контейнеров, бутылок, а также салфеток из нетканого материала.