https://ru.sputnik.md/20211111/benzin-dizel-nare-tseny-46329288.html
Бензин дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 12 ноября
2021-11-11T12:35+0200
2021-11-11T12:35+0200
2021-11-11T12:35+0200
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цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 12 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на девять банов и опустится до 21,54 лея.Цена на дизтопливо останется на прежнем уровне - 18,56 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ
Бензин дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 12 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на девять банов и опустится до 21,54 лея.
Цена на дизтопливо останется на прежнем уровне - 18,56 лея за литр.
На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.
В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.