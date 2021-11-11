https://ru.sputnik.md/20211111/chto-za-film-snimayut-v-kishineve-46314397.html

Что за фильм снимают в Кишиневе

Что за фильм снимают в Кишиневе

Что за масштабный художественный фильм снимают в Кишиневе

2021-11-11T08:30+0200

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У классика юбилей - 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского – одного из самых известных русских писателей, оказавших серьезное влияние на всю мировую литературу. Произведения Достоевского переведены на 170 языков и во все времена являлись мощнейшим стимулом не только для философских рассуждений, научных исследований и театральных и кинопостановок, но и для интереса к русскому языку и России. "Красота спасет мир" и "слеза ребенка" – эти вроде как простые мыслеформы Достоевского до сих пор занимают философов и всех мыслящих людей. Как в современной Молдове относятся к Достоевскому и русскому языку в целом?А также – в Кишиневе снимают серьезный кинопроект – совместную российско-румынско-молдавскую работу. О чем будет фильм?Обо всем этом – в беседе с деканом филологического и исторического факультета Кишиневского государственного педагогического университета им. И.Крянгэ, доктором филологии Габриелой Топор и съемочной группой фильма "Крецул", с ней беседовал журналист и актер Андрей Порубин.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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