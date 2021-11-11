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Что за фильм снимают в Кишиневе
Что за фильм снимают в Кишиневе
Что за масштабный художественный фильм снимают в Кишиневе
2021-11-11T08:30+0200
2021-11-11T08:55+0200
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У классика юбилей - 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского – одного из самых известных русских писателей, оказавших серьезное влияние на всю мировую литературу. Произведения Достоевского переведены на 170 языков и во все времена являлись мощнейшим стимулом не только для философских рассуждений, научных исследований и театральных и кинопостановок, но и для интереса к русскому языку и России. "Красота спасет мир" и "слеза ребенка" – эти вроде как простые мыслеформы Достоевского до сих пор занимают философов и всех мыслящих людей. Как в современной Молдове относятся к Достоевскому и русскому языку в целом?А также – в Кишиневе снимают серьезный кинопроект – совместную российско-румынско-молдавскую работу. О чем будет фильм?Обо всем этом – в беседе с деканом филологического и исторического факультета Кишиневского государственного педагогического университета им. И.Крянгэ, доктором филологии Габриелой Топор и съемочной группой фильма "Крецул", с ней беседовал журналист и актер Андрей Порубин.
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кишинев, молдова, русский язык, кино, в молдове, видео

Что за фильм снимают в Кишиневе

08:30 11.11.2021 (обновлено: 08:55 11.11.2021)
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим об образовании в Молдове на русском языке, вспоминаем Достоевского, и выясняем, что за фильм снимают в Кишиневе.
У классика юбилей - 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского – одного из самых известных русских писателей, оказавших серьезное влияние на всю мировую литературу. Произведения Достоевского переведены на 170 языков и во все времена являлись мощнейшим стимулом не только для философских рассуждений, научных исследований и театральных и кинопостановок, но и для интереса к русскому языку и России. "Красота спасет мир" и "слеза ребенка" – эти вроде как простые мыслеформы Достоевского до сих пор занимают философов и всех мыслящих людей. Как в современной Молдове относятся к Достоевскому и русскому языку в целом?
А также – в Кишиневе снимают серьезный кинопроект – совместную российско-румынско-молдавскую работу. О чем будет фильм?
Обо всем этом – в беседе с деканом филологического и исторического факультета Кишиневского государственного педагогического университета им. И.Крянгэ, доктором филологии Габриелой Топор и съемочной группой фильма "Крецул", с ней беседовал журналист и актер Андрей Порубин.
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