Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211111/deyatelnost-genprokurora-stoyanoglo-46339051.html
Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке
Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке
Деятельность отстраненного генпрокурора Александра Стояногло будет проверена спецкомиссией.
2021-11-11T18:28+0200
2021-11-11T18:28+0200
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
оценка
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391709_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d1a96800be1ceb2a1350376cb9a7c9a.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Высший совет прокуратуры (ВСП) принял к сведению запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло. Согласно решению ВСП, принятому в четверг, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия. Состав этой комиссии определят позднее, на заседании 18 ноября. Санду направила запрос в ВСП 4 ноября. В документе она сослалась на положения Закона о прокуратуре, в который голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" были внесены поправки, позволяющие отправить главу Генпрокуратуры в отставку.Ранее 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.
https://ru.sputnik.md/20211103/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-esche-na-30-sutok-46143451.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391709_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_ada3efcd2698dde57a62b4cc0c8a0218.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, генпрокурор, оценка, александр стояногло

Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке

18:28 11.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Деятельность отстраненного генпрокурора Александра Стояногло будет проверена спецкомиссией.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Высший совет прокуратуры (ВСП) принял к сведению запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло.
Согласно решению ВСП, принятому в четверг, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия. Состав этой комиссии определят позднее, на заседании 18 ноября.
Санду направила запрос в ВСП 4 ноября. В документе она сослалась на положения Закона о прокуратуре, в который голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" были внесены поправки, позволяющие отправить главу Генпрокуратуры в отставку.
Ранее 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Общество
Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток
3 ноября, 18:01
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.
Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50"Географический диктант-2021": в Кишиневе участников ждут в Русском доме
19:30Провокации США и НАТО в Черном море вызывают обеспокоенность России
19:00Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США
18:50Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе
18:28Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке
18:05Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
17:51Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
17:26Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров
16:55В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки
16:21В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"
15:45Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства
15:32Парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио
15:17Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов
14:48В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков
14:20Молдавский премьер рассказала, когда отправится с визитом в Москву
13:54Пять лет после страшного пожара на складе в Кишиневе: как выглядит это место
13:42Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
13:15Песков – о возможных санкциях против "Аэрофлота": это безумные идеи
12:52Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время
12:35Бензин дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены