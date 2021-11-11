https://ru.sputnik.md/20211111/deyatelnost-genprokurora-stoyanoglo-46339051.html

Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке

Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке

Деятельность отстраненного генпрокурора Александра Стояногло будет проверена спецкомиссией.

2021-11-11T18:28+0200

2021-11-11T18:28+0200

2021-11-11T18:28+0200

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

оценка

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Высший совет прокуратуры (ВСП) принял к сведению запрос президента Молдовы Майи Санду об оценке деятельности временно отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло. Согласно решению ВСП, принятому в четверг, деятельность Стояногло изучит специальная комиссия. Состав этой комиссии определят позднее, на заседании 18 ноября. Санду направила запрос в ВСП 4 ноября. В документе она сослалась на положения Закона о прокуратуре, в который голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" были внесены поправки, позволяющие отправить главу Генпрокуратуры в отставку.Ранее 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам проверки его деятельности сторонней комиссией он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Согласно поправкам, генпрокурора в том числе можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий. Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.

https://ru.sputnik.md/20211103/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-esche-na-30-sutok-46143451.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генпрокурор, оценка, александр стояногло