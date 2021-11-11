https://ru.sputnik.md/20211111/dtp-rybnitskom-rayone-postradal-godovalyy-rebenok-46341511.html

Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе

Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе

Два авто столкнулись из-за нарушения ПДД. Пострадало несколько человек, включая годовалую малышку.

2021-11-11T18:50+0200

2021-11-11T18:50+0200

2021-11-11T18:50+0200

общество

в молдове

приднестровье

молдова

авария

дтп

рыбницкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31552197_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5aecf22e10c3850800e257c88ae6fae0.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В Рыбницком районе произошла серьезная авария, в которой пострадал годовалый ребенок. Об этом в четверг сообщили в правоохранительных органах Приднестровья. Авария произошла рядом с селом Михайловка. Женщина за рулем автомобиля Volkswagen не уступила дорогу BMW, чем спровоцировала ДТП. Отмечается, что в другой машине находилось четверо пассажиров. В травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ госпитализировали 43-летнюю женщину-водителя и ее родственницу. Они получили травмы различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проходят проверки.

https://ru.sputnik.md/20211107/strashnaya-avariya-v-moldove-kadry-video-s-mesta-dtp-46233458.html

приднестровье

молдова

рыбницкий район

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, приднестровье, молдова, авария, дтп, рыбницкий район