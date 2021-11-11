https://ru.sputnik.md/20211111/dtp-rybnitskom-rayone-postradal-godovalyy-rebenok-46341511.html
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе
Два авто столкнулись из-за нарушения ПДД. Пострадало несколько человек, включая годовалую малышку.
2021-11-11T18:50+0200
2021-11-11T18:50+0200
2021-11-11T18:50+0200
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В Рыбницком районе произошла серьезная авария, в которой пострадал годовалый ребенок. Об этом в четверг сообщили в правоохранительных органах Приднестровья. Авария произошла рядом с селом Михайловка. Женщина за рулем автомобиля Volkswagen не уступила дорогу BMW, чем спровоцировала ДТП. Отмечается, что в другой машине находилось четверо пассажиров. В травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ госпитализировали 43-летнюю женщину-водителя и ее родственницу. Они получили травмы различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проходят проверки.
https://ru.sputnik.md/20211107/strashnaya-avariya-v-moldove-kadry-video-s-mesta-dtp-46233458.html
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в молдове, приднестровье, молдова, авария, дтп, рыбницкий район
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе
Два авто столкнулись из-за нарушения ПДД. Пострадало несколько человек, включая годовалую малышку.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В Рыбницком районе произошла серьезная авария, в которой пострадал годовалый ребенок. Об этом в четверг сообщили в правоохранительных органах Приднестровья.
Авария произошла рядом с селом Михайловка. Женщина за рулем автомобиля Volkswagen не уступила дорогу BMW, чем спровоцировала ДТП.
"Водитель BMW пострадал не сильно. Пассажиры - женщина с годовалой дочкой - утром 11 ноября были госпитализированы в Григориопольскую районную больницу. У обеих врачи диагностировали сотрясение и черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в другой машине находилось четверо пассажиров. В травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ госпитализировали 43-летнюю женщину-водителя и ее родственницу. Они получили травмы различной степени тяжести.
По факту дорожно-транспортного происшествия проходят проверки.