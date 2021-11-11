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Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства
Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства
Премьер представила отчет о работе кабинета министров за первые три месяца правления.
2021-11-11T15:45+0200
2021-11-11T16:12+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила с отчетом о первых 100 днях работы правительства. Премьер рассказала о главных достижениях своего кабинета министров. Ситуация с пандемией COVID-19По словам Гаврилицы, правительство с момента своего утверждения делало постоянные закупки экспресс-тестов, а также добилось снижения стоимости ПЦР-теста. Кроме этого, по данным премьера, правительством были приняты меры по поддержке работодателей и работников: после прохождения вакцинации людям предоставили два дня выходных, а тем, кто не может работать в пандемию, назначена оплата 50% от зарплаты. Помимо этого, кабмин изменил состав Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья, 50% состава которой составляют медработники. Также Гаврилица отметила, что наблюдается спад волны заражений коронавирусом. Рост цен на продуктыГоворя о деятельности правительства в первые 100 дней, Гаврилица отметила, что кабмин столкнулся и с другими кризисными ситуациями, кроме пандемии. Одна из них – рост цен. По словам премьера, такая ситуация наблюдалась во многих странах мира, а в Молдове эту проблему решали путем повышения пенсий и соцвыплат. Глава правительства также напомнила о повышении соцвыплат в холодный период года с 500 до 700 тысяч леев для социально-уязвимых слоев населения и перечислила меры по компенсации роста тарифа на газ. Газовый кризис Гаврилица рассказала, что в октябре Молдова столкнулась с недостаточным объемом поставляемого природного газа в страну. В связи с этим, напомнила премьер, в период газового кризиса правительство приняло решение объявить "режим тревоги", а затем и чрезвычайное положение в стране. Как подчеркнула премьер, эти меры позволили госкомпании Energocom произвести несколько закупок газа и была получена "массовая международная помощь". "Мы получали газ посредством газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, а также из Украины, Польши. Нам помогали Германия, ЕС, были дискуссии с Турцией и Азербайджаном. Сейчас мы закупаем газ по 450 долларов за тысячу кубометров, в два раза дешевле, чем на рынке", – добавила глава правительства. Борьба с коррупцией Гаврилица сообщила, что в первые три месяца правления был изменен ряд законов, которые будут способствовать дальнейшей борьбе с коррупцией. В частности, по данным главы кабинета министров, "госинституты были очищены от людей с плохой репутацией". Помимо этого, Гаврилица напомнила о разных инфраструктурных проектах: ускорение процесса взаимоподключения электросетей с Румынией и ЕС, подписаны договоры о постройке новых мостов через Прут и Днестр и получены кредиты на строительство 500 километров дорог.Состав нынешнего правительства Молдовы был представлен на одобрение парламенту 6 августа 2021 года. Тогда же состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали. Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу. В этот же день парламент утвердил реорганизацию министерств, их количество увеличилось с девяти до 13.
https://ru.sputnik.md/20211110/minzdrav-rekorde-smertyam-otchetakh-sotni-neuchtennykh-46319161.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова, наталья гаврилица

Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства

15:45 11.11.2021 (обновлено: 16:12 11.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер-министр Молдовы представила отчет о работе кабинета министров за первые три месяца правления.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила с отчетом о первых 100 днях работы правительства. Премьер рассказала о главных достижениях своего кабинета министров.

Ситуация с пандемией COVID-19

По словам Гаврилицы, правительство с момента своего утверждения делало постоянные закупки экспресс-тестов, а также добилось снижения стоимости ПЦР-теста. Кроме этого, по данным премьера, правительством были приняты меры по поддержке работодателей и работников: после прохождения вакцинации людям предоставили два дня выходных, а тем, кто не может работать в пандемию, назначена оплата 50% от зарплаты.

"Закупили вакцину и обеспечили больницы необходимым оборудованием. Создали электронный COVID-сертификат, который принимают в большинстве стран Европы. Также мы подняли зарплату вспомогательному персоналу больниц", – добавила Гаврилица.

Помимо этого, кабмин изменил состав Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья, 50% состава которой составляют медработники.
Также Гаврилица отметила, что наблюдается спад волны заражений коронавирусом.
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Рост цен на продукты

Говоря о деятельности правительства в первые 100 дней, Гаврилица отметила, что кабмин столкнулся и с другими кризисными ситуациями, кроме пандемии. Одна из них – рост цен. По словам премьера, такая ситуация наблюдалась во многих странах мира, а в Молдове эту проблему решали путем повышения пенсий и соцвыплат.

"Подняли минимальную пенсию до двух тысяч леев, это помогло 83 тысячам пенсионеров с полным трудовым стажем. Средний рост выплат для этих людей составил дополнительные 366 леев", – пояснила премьер.

Глава правительства также напомнила о повышении соцвыплат в холодный период года с 500 до 700 тысяч леев для социально-уязвимых слоев населения и перечислила меры по компенсации роста тарифа на газ.

Газовый кризис

Гаврилица рассказала, что в октябре Молдова столкнулась с недостаточным объемом поставляемого природного газа в страну. В связи с этим, напомнила премьер, в период газового кризиса правительство приняло решение объявить "режим тревоги", а затем и чрезвычайное положение в стране. Как подчеркнула премьер, эти меры позволили госкомпании Energocom произвести несколько закупок газа и была получена "массовая международная помощь".
"Мы получали газ посредством газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, а также из Украины, Польши. Нам помогали Германия, ЕС, были дискуссии с Турцией и Азербайджаном. Сейчас мы закупаем газ по 450 долларов за тысячу кубометров, в два раза дешевле, чем на рынке", – добавила глава правительства.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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Борьба с коррупцией

Гаврилица сообщила, что в первые три месяца правления был изменен ряд законов, которые будут способствовать дальнейшей борьбе с коррупцией. В частности, по данным главы кабинета министров, "госинституты были очищены от людей с плохой репутацией".
Помимо этого, Гаврилица напомнила о разных инфраструктурных проектах: ускорение процесса взаимоподключения электросетей с Румынией и ЕС, подписаны договоры о постройке новых мостов через Прут и Днестр и получены кредиты на строительство 500 километров дорог.
Состав нынешнего правительства Молдовы был представлен на одобрение парламенту 6 августа 2021 года. Тогда же состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали. Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу. В этот же день парламент утвердил реорганизацию министерств, их количество увеличилось с девяти до 13.
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