https://ru.sputnik.md/20211111/gavrilitsa-otchet-100-dney-46333589.html

Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства

Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства

Премьер представила отчет о работе кабинета министров за первые три месяца правления.

2021-11-11T15:45+0200

2021-11-11T15:45+0200

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общество

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правительство

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила с отчетом о первых 100 днях работы правительства. Премьер рассказала о главных достижениях своего кабинета министров. Ситуация с пандемией COVID-19По словам Гаврилицы, правительство с момента своего утверждения делало постоянные закупки экспресс-тестов, а также добилось снижения стоимости ПЦР-теста. Кроме этого, по данным премьера, правительством были приняты меры по поддержке работодателей и работников: после прохождения вакцинации людям предоставили два дня выходных, а тем, кто не может работать в пандемию, назначена оплата 50% от зарплаты. Помимо этого, кабмин изменил состав Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья, 50% состава которой составляют медработники. Также Гаврилица отметила, что наблюдается спад волны заражений коронавирусом. Рост цен на продуктыГоворя о деятельности правительства в первые 100 дней, Гаврилица отметила, что кабмин столкнулся и с другими кризисными ситуациями, кроме пандемии. Одна из них – рост цен. По словам премьера, такая ситуация наблюдалась во многих странах мира, а в Молдове эту проблему решали путем повышения пенсий и соцвыплат. Глава правительства также напомнила о повышении соцвыплат в холодный период года с 500 до 700 тысяч леев для социально-уязвимых слоев населения и перечислила меры по компенсации роста тарифа на газ. Газовый кризис Гаврилица рассказала, что в октябре Молдова столкнулась с недостаточным объемом поставляемого природного газа в страну. В связи с этим, напомнила премьер, в период газового кризиса правительство приняло решение объявить "режим тревоги", а затем и чрезвычайное положение в стране. Как подчеркнула премьер, эти меры позволили госкомпании Energocom произвести несколько закупок газа и была получена "массовая международная помощь". "Мы получали газ посредством газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, а также из Украины, Польши. Нам помогали Германия, ЕС, были дискуссии с Турцией и Азербайджаном. Сейчас мы закупаем газ по 450 долларов за тысячу кубометров, в два раза дешевле, чем на рынке", – добавила глава правительства. Борьба с коррупцией Гаврилица сообщила, что в первые три месяца правления был изменен ряд законов, которые будут способствовать дальнейшей борьбе с коррупцией. В частности, по данным главы кабинета министров, "госинституты были очищены от людей с плохой репутацией". Помимо этого, Гаврилица напомнила о разных инфраструктурных проектах: ускорение процесса взаимоподключения электросетей с Румынией и ЕС, подписаны договоры о постройке новых мостов через Прут и Днестр и получены кредиты на строительство 500 километров дорог.Состав нынешнего правительства Молдовы был представлен на одобрение парламенту 6 августа 2021 года. Тогда же состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали. Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу. В этот же день парламент утвердил реорганизацию министерств, их количество увеличилось с девяти до 13.

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в молдове, правительство, молдова, наталья гаврилица