https://ru.sputnik.md/20211111/geograficheskiy-diktant-2021-kishineve-uchastnikov-zhdut-russkom-dome-46340679.html
"Географический диктант-2021": в Кишиневе участников ждут в Русском доме
"Географический диктант-2021": в Кишиневе участников ждут в Русском доме
Знатоки географии в Молдове смогут испытать свои силы на "Географическом диктанте".
2021-11-11T19:50+0200
2021-11-11T19:50+0200
2021-11-11T19:50+0200
общество
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Международная просветительская акция "Географический диктант" в 2021 году в Молдове пройдет на площадке Русского дома в Кишиневе. Организатором акции выступает Русское географическое общество.Задания для участников "Геодиктанта-2021" по традиции разделили на четыре варианта по 40 вопросов каждый. Варианты поделены на две части. В первой, базовой, - 10 вопросов. Это практически разминка, своего рода - ликбез на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть потребует уже других знаний и другого подхода. Как отмечают организаторы, при ответе на 30 вопросов нужно будет "применить образное мышление, логику и эрудицию".Диктант в очном формате пройдет 14 ноября, он начнется в 11.00 и продлится 45 минут. Чтобы стать участником акции, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 022 22 01 70. Обязательным для участников диктанта является наличие ковид-сертификата и гигиенической маски.Онлайн-вариант "Геодиктанта-2021" также предусмотрен, он продлится с 14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября по московскому времени (по кишиневскому - на час раньше). "Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти несколько суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания", - отмечают организаторы. Географический диктант нацелен на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке. Акция проходит ежегодно с 2015 года, участники диктанта анонимно отвечают на вопросы по географии России. За шесть лет существования проекта в нем приняли участие около 1,8 миллиона человек. Международным диктант впервые стал в 2017 году: его написали в 25 странах мира. Уже через три года, в 2020-м, число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе — на Международной космической станции.
https://ru.sputnik.md/20211110/zakharova-v-moldovu-iz-rossii-napravitsya-volonterskaya-missiya-dobro-46306201.html
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, в мире, россия, молдова, россотрудничество, диктант
"Географический диктант-2021": в Кишиневе участников ждут в Русском доме
Знатоки географии в Молдове смогут испытать свои силы на "Географическом диктанте", который пройдет на площадке Русского дома.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Международная просветительская акция "Географический диктант" в 2021 году в Молдове пройдет на площадке Русского дома в Кишиневе. Организатором акции выступает Русское географическое общество.
Задания для участников "Геодиктанта-2021" по традиции разделили на четыре варианта по 40 вопросов каждый. Варианты поделены на две части. В первой, базовой, - 10 вопросов. Это практически разминка, своего рода - ликбез на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть потребует уже других знаний и другого подхода. Как отмечают организаторы, при ответе на 30 вопросов нужно будет "применить образное мышление, логику и эрудицию".
Диктант в очном формате пройдет 14 ноября, он начнется в 11.00 и продлится 45 минут. Чтобы стать участником акции, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 022 22 01 70. Обязательным для участников диктанта является наличие ковид-сертификата и гигиенической маски.
Онлайн-вариант "Геодиктанта-2021" также предусмотрен, он продлится с 14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября по московскому времени (по кишиневскому - на час раньше). "Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru
в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти несколько суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания", - отмечают организаторы.
Географический диктант нацелен на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке. Акция проходит ежегодно с 2015 года, участники диктанта анонимно отвечают на вопросы по географии России.
За шесть лет существования проекта в нем приняли участие около 1,8 миллиона человек. Международным диктант впервые стал в 2017 году: его написали в 25 странах мира. Уже через три года, в 2020-м, число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе — на Международной космической станции.