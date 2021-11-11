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Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США
Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США
Анна Ревенко проведет в США четыре дня, во время которых проведет ряд встреч.
2021-11-11T19:00+0200
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел (МВД) Молдовы Анна Ревенко 15-19 ноября посетит Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где проведет встречи с представителями ФБР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, цель визита - укрепление сотрудничества молдавских и американских правоохранительных органов. Во время визита в США будет организовано несколько двусторонних встреч с руководством и экспертами из нескольких агентств и ведомств: В программе также запланированы двусторонние дискуссии с заместителем секретаря Международного бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Дереком Хоганом. Ранее Хоган занимал пост посла США в Республике Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211110/prezident-moldova-forum-mira-parizh-46311064.html
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в молдове, молдова, сша, визит, анна ревенко

Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США

19:00 11.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко
Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Анна Ревенко проведет в США четыре дня, во время которых проведет ряд встреч.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел (МВД) Молдовы Анна Ревенко 15-19 ноября посетит Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где проведет встречи с представителями ФБР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, цель визита - укрепление сотрудничества молдавских и американских правоохранительных органов.
Во время визита в США будет организовано несколько двусторонних встреч с руководством и экспертами из нескольких агентств и ведомств:
Агентство по уменьшению угроз Министерства обороны;
Управление инспекций на местах и ​​развития потенциала;
Программа обязательств по сотрудничеству в области безопасности;
Агентство по делам пропавших и эксплуатируемых детей;
Национальное агентство по борьбе с наркотиками;
Центральное национальное бюро Интерпола США.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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В программе также запланированы двусторонние дискуссии с заместителем секретаря Международного бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Дереком Хоганом. Ранее Хоган занимал пост посла США в Республике Молдова.
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