https://ru.sputnik.md/20211111/glava-mvd-vizit-usa-46343495.html

Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США

Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США

Анна Ревенко проведет в США четыре дня, во время которых проведет ряд встреч.

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общество

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анна ревенко

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Министр внутренних дел (МВД) Молдовы Анна Ревенко 15-19 ноября посетит Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, где проведет встречи с представителями ФБР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, цель визита - укрепление сотрудничества молдавских и американских правоохранительных органов. Во время визита в США будет организовано несколько двусторонних встреч с руководством и экспертами из нескольких агентств и ведомств: В программе также запланированы двусторонние дискуссии с заместителем секретаря Международного бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Дереком Хоганом. Ранее Хоган занимал пост посла США в Республике Молдова.

https://ru.sputnik.md/20211110/prezident-moldova-forum-mira-parizh-46311064.html

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в молдове, молдова, сша, визит, анна ревенко