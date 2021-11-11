https://ru.sputnik.md/20211111/issledovaniya-vaktsina-covid-19-podrostky-46331842.html

В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков

В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков

Заммэра Москвы рассказала, как проходят испытания вакцины против коронавируса для подростков в московских поликлиниках.

2021-11-11T14:48+0200

2021-11-11T14:48+0200

2021-11-11T14:48+0200

коронавирус

россия

подростки

исследование

вакцинация

спутник v

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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В московских поликлиниках началась третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков. О ходе испытаний рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Ракова напомнила, что клинические испытания препарата против коронавируса начались летом этого года и проводятся на базе двух детских столичных больниц. Она также сообщила, что предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины. "По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи приняли решение о дозировке вакцины "Спутник М" для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной "Спутник М" – это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой", – отметила заместитель мэра Москвы.По ее словам, в рамках третьей фазы исследования из 3 тысяч добровольцев 2400 участников получат вакцину, а 600 человек – плацебо."Вчера первым 18 ребятам, прошедшим медскрининг и сдавшим анализы, уже сделали прививки. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием", — сообщила заммэра.В исследовании принимают участие подростки 12-17 лет, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Испытания проводятся на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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россия, подростки, исследование, вакцинация, спутник v