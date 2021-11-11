Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211111/issledovaniya-vaktsina-covid-19-podrostky-46331842.html
В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков
В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков
Заммэра Москвы рассказала, как проходят испытания вакцины против коронавируса для подростков в московских поликлиниках.
2021-11-11T14:48+0200
2021-11-11T14:48+0200
коронавирус
россия
подростки
исследование
вакцинация
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34171997_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a580c8e7cb7c3210d70ee9df5590e6c.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В московских поликлиниках началась третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков. О ходе испытаний рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Ракова напомнила, что клинические испытания препарата против коронавируса начались летом этого года и проводятся на базе двух детских столичных больниц. Она также сообщила, что предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины. "По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи приняли решение о дозировке вакцины "Спутник М" для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной "Спутник М" – это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой", – отметила заместитель мэра Москвы.По ее словам, в рамках третьей фазы исследования из 3 тысяч добровольцев 2400 участников получат вакцину, а 600 человек – плацебо."Вчера первым 18 ребятам, прошедшим медскрининг и сдавшим анализы, уже сделали прививки. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием", — сообщила заммэра.В исследовании принимают участие подростки 12-17 лет, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Испытания проводятся на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34171997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6cf1ca4e83fedc47d3173fccc0317085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, подростки, исследование, вакцинация, спутник v

В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков

14:48 11.11.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaВакцинация против коронавируса
Вакцинация против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Заммэра Москвы рассказала, как проходят испытания вакцины против коронавируса для подростков в московских поликлиниках.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В московских поликлиниках началась третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков. О ходе испытаний рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет", – цитирует РИА Новости сообщение вице-мэра Москвы.

Ракова напомнила, что клинические испытания препарата против коронавируса начались летом этого года и проводятся на базе двух детских столичных больниц. Она также сообщила, что предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.
"По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи приняли решение о дозировке вакцины "Спутник М" для подростков. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной "Спутник М" – это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой", – отметила заместитель мэра Москвы.
По ее словам, в рамках третьей фазы исследования из 3 тысяч добровольцев 2400 участников получат вакцину, а 600 человек – плацебо.
"Вчера первым 18 ребятам, прошедшим медскрининг и сдавшим анализы, уже сделали прививки. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием", — сообщила заммэра.
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Коронавирус
Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам
26 октября, 11:33
В исследовании принимают участие подростки 12-17 лет, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Испытания проводятся на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48В России продолжаются исследования вакцины от COVID-19 для подростков
14:20Молдавский премьер рассказала, когда отправится с визитом в Москву
13:54Пять лет после страшного пожара на складе в Кишиневе: как выглядит это место
13:42Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
13:15Песков – о возможных санкциях против "Аэрофлота": это безумные идеи
12:52Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время
12:35Бензин дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
12:18Владимир Макей: Минск не ведет войну на границе с Польшей
11:49Оппозиция выдвинула простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы
11:41Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте
11:23Назван возраст, в котором дети чаще всего болеют COVID-19
11:01Заседание парламента Молдовы
10:49МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море
10:34Представлена Концепция развития Кишинева 2030: что она предполагает
10:16"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море
09:49Где в Кишиневе 11 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:22К 2035 году в США будут продаваться только электромобили
09:00Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов
08:51Пока все спали: новое лекарство от COVID, продажа акций Tesla и ситуация с пандемией
08:30Что за фильм снимают в Кишиневе