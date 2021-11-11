https://ru.sputnik.md/20211111/kak-katera-vms-ukrainy-popadut-odessy-berdyansk-46343083.html

Как катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск

Как катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск

Пока Киев планирует создание "большого флота", в Черном море американские корабли появляются чаще, чем украинские катера.

2021-11-11T22:50+0200

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Передислокация немногочисленных катеров Военно-морских сил Украины из Одессы в Бердянск стратегического смысла не имеет и выглядит очередной безрассудной провокацией Киева под руководством Вашингтона.Создается впечатление, что США крайне необходима "маленькая война" с Россией чужими руками, чтобы "встряхнуть" НАТО, отвлечь внимание европейских союзников от систематических поражений Пентагона на Ближнем Востоке и в Южной Азии.Кабинет министров Украины 10 ноября решил передислоцировать корабли украинских ВМС из Черного моря в Азовское, то есть из Одессы, Николаева, Очакова – в порт Бердянск. ВМС – сильно сказано, в реальности правительство отправляет на азовские просторы четыре малых бронированных артиллерийских катера, поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец".С точки зрения военно-морской стратегии, решение Киева о передислокации смысла не имеет. В боевом строю украинских ВМС сегодня числятся всего 11 патрульных и артиллерийских катеров, один тральщик и фрегат "Гетман Сагайдачный" с выработанным ресурсом. Эти силы мало что значат в Черном море, а в Азовском – самом мелком из всех морей в мире – могут лишь имитировать военную мощь и тревожить кефаль.Внутренняя для России и Украины Азовская акватория не обещает третьим странам (НАТО) "свободы мореплавания" или иных дивидендов. Здесь начинаются сплошные "красные линии". В политическом смысле перебазирование украинских ВМС напоминает преднамеренную провокацию с нарушением российской границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года – во спасение Петра Порошенко.Второй "Азовский поход" выглядит как новая попытка Киева вызвать острую реакцию Москвы – вне зависимости от способа доставки катеров в Бердянск (через Керченский пролив или по железной дороге). В гипотетической ситуации пограничного конфликта (заметим, акватория Азова границей не разделена, но к российским берегам украинские катера ВМСУ близко не подпустят) Украина получит основание потребовать от "мирового сообщества", то есть США и НАТО экстренную военно-техническую помощь. "Многоходовка" заведомо опасная и проигрышная.Напомню, Евросоюз ранее не нашел оснований для санкций против России за керченский инцидент 2018 года. Гаагский арбитражный суд не может трактовать Конвенцию ООН по морскому праву в пользу нарушивших российскую границу плавсредств ВМСУ. Украина все еще требует от России компенсацию.Черноморское жертвоприношениеКиев планирует создать "большой флот" к 2035 году, а пока американские корабли в Черном море появляются гораздо чаще украинских катеров – Минобороны РФ сообщило о значительном росте военной активности НАТО: "За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета". Не считая ракетного эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney, действиями которых уже несколько суток контролируют ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.Москва расценивает внеплановые учения и военную активность США и альянса в Черноморском регионе, как "изучение предполагаемого театра военных действий" на случай подготовки Украиной силового сценария в Донбассе, как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.Здесь важно учесть, что Украина и США 10 ноября подписали новую Хартию по стратегическому партнерству, которая в сравнении с версией 2008 года значительно "разбухла" за счет положений по противодействию "российской агрессии".Американские стратеги стремятся к наращиванию военного присутствия НАТО на Украине. Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины в альянс. Возможно, Киев намерен сделать существенный "вступительный взнос". Каким он будет?Весной командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа говорил о том, что Очаковская база станет основной. Строительство сразу двух баз на Черном море украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще в октябре 2020 года.И вдруг – все силы брошены в Бердянск, на Азовское море. При этом Вашингтон заявил о "провокациях России" и предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года". Пентагон заявил, что передвижение российских войск на границе с Украиной "необычно по размеру и размаху". В ответ Россия предостерегла США от поставок "киевскому режиму" оружия, которое лишь усугубит ситуацию на юго-востоке Украины. МИД РФ 11 ноября заявил, что наращивание сил НАТО в Черноморском регионе увеличивает риски столкновений.Создается впечатление, будто Украина прошла некую "точку невозврата" к миру. Второй "Азовский поход" ВМСУ выглядит как плановое жертвоприношение в Керченском проливе – под присмотром авиации НАТО, эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney ВМС США. Даже в случае доставки украинских артиллерийских катеров в Бердянск по железной дороге, новый виток эскалации в регионе гарантирован – Азовское море примыкает к Донбассу, и в целом перспективно для антироссийских военных провокаций.Керченские граблиКиевские стратеги намерены получить от Запада (купить в Великобритании, США, Франции, Турции) ракетные катера и корветы, тральщики и патрульные корабли – планы расписаны до 2035 года. В списке будущих приобретений – 52 единицы.В состав ВМСУ скоро войдут два подержанных американских катера типа Island, предназначенные для патрулирования в прибрежных водах. Ранее Украина уже получила два "Айленда" по программе продаж неиспользуемой военной техники США (Excess Defense Articles program). Мелочь, но быстроходная.По соглашению с Турцией, на верфи RMK Marine Shipyard в 2021 году заложен первый из четырех заказанных ВМСУ корветов прибрежной зоны типа "Ада" с противокорабельными ракетами "Гарпун", зенитным ракетным комплексом "Рэм" (радиус действия – 10 км) и 324-мм торпедными аппаратами на борту.В Киеве понимают, что никогда не достигнут паритета в вооружениях с Россией. И считают, что морской театр не будет основным в случае войны. Поэтому стремятся построить "асимметричный" военный флот, который позволил бы недорого "нейтрализовать угрозу" со стороны Черноморского флота РФ. Основным оружием украинских ВМС в перспективе должны стать береговые ракетные комплексы "Нептун" с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой РК-360МЦ (модификация советской ракеты Х-35) дальностью около 300 км.До российских комплексов "Бал" и "Бастион" украинскому изделию расти и расти, но если такие "Нептуны" разместят на базе ВМС в Бердянске, то под прицелом могут оказаться штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, база ЧФ в Новороссийске, Крымский мост. Это обещает новые инциденты и вооруженные столкновения с непредсказуемыми последствиями – на Украине не скрывают желания построить большое количество ракет для "войны на чужой территории", и понятно какой страны.Волей исторических судеб, морская граница между Россией и Украиной в Азовском море фактически отсутствует. Москва и Киев в 2003 году заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому Азов должен быть разграничен в соответствии с соглашением между сторонами, которого достичь не удалось.Украина и Россия 11 июля 2012 года завершили переговоры по разграничению Азово-Керченской акватории, но не сам процесс делимитации, то есть граница не установлена.Незыблемым для Москвы, Киева и других игроков является лишь положение о том, что Азов – внутреннее море России и Украины, заход в него иностранных, в том числе военных кораблей и судов возможен только с согласия обеих сторон.Издание Daily Express отмечает, что серия учений в Черном море демонстрирует сокрушительную мощь Вооруженных сил РФ. Провокационное пренебрежение США и НАТО международными договорами в регионе Россия может расценить как начало "многосферной военной операции", то есть боевых действий – со всеми негативными для вероятного противника и недружественных соседей последствиями.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://ru.sputnik.md/20211108/chernoe-more-korabli-vms-ssha-46259035.html

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