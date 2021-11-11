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В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"
В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"
В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе - многонациональная Россия"
2021-11-11T16:21+0200
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культура
кишинев
россия
фотовыставка
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия", стартовавшая 3 ноября в рамках торжественного мероприятия ко Дню народного единства.Фотовыставка – это совместный проект Русского дома в Кишиневе и Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.Организаторы выставки приглашают посетителей взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Молдове Андрея Муравьева, День национального единства – это праздник современный, но уходящий корнями в далекое прошлое, и важность единства российского народа в развитии России трудно переоценить.На красочных фотографиях – богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.Вход свободный, но, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, посетителям необходимо будет предъявить ковид-сертификат. Под ним подразумевается один из следующих документов:День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.
https://ru.sputnik.md/20211103/mnogonatsionalnaya-rossiya-v-obektive-fotografov-sputnik-46144875.html
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кишинев, россия, фотовыставка

В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"

16:21 11.11.2021 (обновлено: 16:23 11.11.2021)
© Sputnik / Anna YuriyФотовыставка "В объективе- многонациональная Россия"
Фотовыставка В объективе- многонациональная Россия - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Anna Yuriy
Фотовыставка, приуроченная ко Дню народного единства, продлится до 22 ноября.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия", стартовавшая 3 ноября в рамках торжественного мероприятия ко Дню народного единства.
Фотовыставка – это совместный проект Русского дома в Кишиневе и Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.
Организаторы выставки приглашают посетителей взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.
По словам руководителя представительства Россотрудничества в Молдове Андрея Муравьева, День национального единства – это праздник современный, но уходящий корнями в далекое прошлое, и важность единства российского народа в развитии России трудно переоценить.
На красочных фотографиях – богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.
La Palatul Republicii a fost inaugurată o expoziție cu prilejul Zilei Unității Naționale - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Культура
Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik
3 ноября, 19:00
Вход свободный, но, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, посетителям необходимо будет предъявить ковид-сертификат. Под ним подразумевается один из следующих документов:
сертификат о прохождении полной схемы вакцинации против COVID-19 (на бумажной основе или в цифровом формате);
документ действителен, если прошло не менее 14 дней после завершения полной схемы вакцинации;
медицинское заключение, подтверждающее, что человек перенес COVID-19 за последние полгода — не ранее 180 и не позже 15 дней назад,
или справка о наличии антител от коронавируса, действительная в течение 90 дней с момента проведения анализа;
результат теста на COVID-19 (экспресс-тест AgSarsC-oV-2, проведенный не более чем за 48 часов, или ПЦР-тест на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до предъявления).
День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.
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