https://ru.sputnik.md/20211111/kishinev-fotovystavka-mnogonatsionalnaya-rossiya-46337552.html

В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"

В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"

В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе - многонациональная Россия"

2021-11-11T16:21+0200

2021-11-11T16:21+0200

2021-11-11T16:23+0200

культура

кишинев

россия

фотовыставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/03/46143098_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_73e12811238a0c98bea4966663a2f36b.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия", стартовавшая 3 ноября в рамках торжественного мероприятия ко Дню народного единства.Фотовыставка – это совместный проект Русского дома в Кишиневе и Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.Организаторы выставки приглашают посетителей взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Молдове Андрея Муравьева, День национального единства – это праздник современный, но уходящий корнями в далекое прошлое, и важность единства российского народа в развитии России трудно переоценить.На красочных фотографиях – богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.Вход свободный, но, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, посетителям необходимо будет предъявить ковид-сертификат. Под ним подразумевается один из следующих документов:День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.

https://ru.sputnik.md/20211103/mnogonatsionalnaya-rossiya-v-obektive-fotografov-sputnik-46144875.html

кишинев

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кишинев, россия, фотовыставка