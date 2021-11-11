https://ru.sputnik.md/20211111/kogda-proizoydet-samoe-dlinnoe-za-580-let-lunnoe-zatmenie-46335923.html
Когда произойдет самое длинное за 580 лет лунное затмение
Когда произойдет самое длинное за 580 лет лунное затмение
Бобровое полнолуние обещает стать самым необычным на Земле за многие сотни лет.
2021-11-11T23:28+0200
2021-11-11T23:28+0200
2021-11-11T23:28+0200
общество
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Интересное и необычное астрономическое явление ждет землян в ночь с 18 на 19 ноября: в течение 3 часов 8 минут 23 секунд будет пироисходить самое продолжительное частичное лунное затмение, передает МИР24 со ссылкой на Live Science.Начнется самое длинное затмение в 7.19 UTC (9.19 по кишиневскому времени), своего максимума оно достигнет в 9.00 UTC (11.00 по Кишиневу) и в 10.47 UTC (12.47 по Кишиневу) завершится.Вообще, в народе полнолуние 19 ноября в народе называют "бобровым", так как происходит оно перед началом сезона отлова бобров. Спутник Земли в это время находится в самой удаленной от планеты точке.По обсерватории Холкомба в Университете Батлера (США), нынешнее частичное лунное затмение, когда тень Земли покрывает 97% лунного диска, будет самым длинным за последние 580 лет.Частичное лунное затмение - феномен, когда лунный диск затемняется тенью Земли во время прохождения нашей планеты между Солнцем и Луной.Затмение 19 ноября будет видно из Северной Америки и Тихого океана, Аляски, Западной Европы, восточной Австралии, Новой Зеландии и Японии. В Южной Америке и Западной Европе все желающие увидят заход Луны до того, как затмение достигнет своего пика. Жители Африки, Ближнего Востока или Западной Азии затмение века посмотреть не смогут.
https://ru.sputnik.md/20210610/foto-kak-mir-nablyudal-za-pervym-v-2021-godu-solnechnym-zatmeniem-35071486.html
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в мире, затмение, луна
Когда произойдет самое длинное за 580 лет лунное затмение
Бобровое полнолуние обещает стать самым необычным за многие сотни лет.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik.
Интересное и необычное астрономическое явление ждет землян в ночь с 18 на 19 ноября: в течение 3 часов 8 минут 23 секунд будет пироисходить самое продолжительное частичное лунное затмение, передает МИР24
со ссылкой на Live Science.
Начнется самое длинное затмение в 7.19 UTC (9.19 по кишиневскому времени), своего максимума оно достигнет в 9.00 UTC (11.00 по Кишиневу) и в 10.47 UTC (12.47 по Кишиневу) завершится.
Вообще, в народе полнолуние 19 ноября в народе называют "бобровым", так как происходит оно перед началом сезона отлова бобров. Спутник Земли в это время находится в самой удаленной от планеты точке.
По обсерватории Холкомба в Университете Батлера (США), нынешнее частичное лунное затмение, когда тень Земли покрывает 97% лунного диска, будет самым длинным за последние 580 лет.
Частичное лунное затмение - феномен, когда лунный диск затемняется тенью Земли во время прохождения нашей планеты между Солнцем и Луной.
Затмение 19 ноября будет видно из Северной Америки и Тихого океана, Аляски, Западной Европы, восточной Австралии, Новой Зеландии и Японии. В Южной Америке и Западной Европе все желающие увидят заход Луны до того, как затмение достигнет своего пика. Жители Африки, Ближнего Востока или Западной Азии затмение века посмотреть не смогут.