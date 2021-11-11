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Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов
Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов
Экономист рассказала о защитной тактике молдавских олигархов, которая позволяет легализовывать финансовые схемы.
2021-11-11T09:00+0200
2021-11-11T09:00+0200
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Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов
Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов
Молдова известна представителями бизнеса и политики, против которых сегодня возбуждены уголовные дела. Благодаря их финансовым схемам денежные потоки были перенаправлены в частные карманы. Возможно, это и стало одним из факторов, который погрузил страну в контревропейскую бедность.Молдавские эксперты объясняют это защитной тактикой олигархов, - они получили возможность создавать легальные прикрытия из выгодных для себя законов, на случай их привлечения к ответу, такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.Ларюшина отметила, что для осуществления такой стратегии оттягивания времени необходимо иметь достаточное число юристов и экспертов, которые заняты написанием новых поправок к проектам закона. В то же время парламентское большинство, занятое законотворчеством, также не спешит вносить кардинальные изменения."И то, что в парламенте Молдовы существует достаточное большинство для быстрого принятия новых законов, – это не совсем так. Как мне представляется, парламентарии должны быть более компетентны", - заключила собеседник.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, олигархи

Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов

09:00 11.11.2021
Радио
Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономист рассказала о защитной тактике молдавских олигархов, которая позволяет легализовывать финансовые схемы.
Молдова известна представителями бизнеса и политики, против которых сегодня возбуждены уголовные дела. Благодаря их финансовым схемам денежные потоки были перенаправлены в частные карманы. Возможно, это и стало одним из факторов, который погрузил страну в контревропейскую бедность.
Молдавские эксперты объясняют это защитной тактикой олигархов, - они получили возможность создавать легальные прикрытия из выгодных для себя законов, на случай их привлечения к ответу, такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.
"Это известная стратегия, которая получила название "русской матрешки". Согласно законодательной процедуре, в закон вносят поправки, выигрывая тем самым дальнейшее время, и, чтобы не быть атакованным, необходимо пройти все соответствующие процедуры", - рассказала эксперт.
Ларюшина отметила, что для осуществления такой стратегии оттягивания времени необходимо иметь достаточное число юристов и экспертов, которые заняты написанием новых поправок к проектам закона. В то же время парламентское большинство, занятое законотворчеством, также не спешит вносить кардинальные изменения.
"И то, что в парламенте Молдовы существует достаточное большинство для быстрого принятия новых законов, – это не совсем так. Как мне представляется, парламентарии должны быть более компетентны", - заключила собеседник.
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