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Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов

Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов

Экономист рассказала о защитной тактике молдавских олигархов, которая позволяет легализовывать финансовые схемы.

2021-11-11T09:00+0200

2021-11-11T09:00+0200

2021-11-11T09:00+0200

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Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов Ларюшина: "русская матрешка" молдавских олигархов

Молдова известна представителями бизнеса и политики, против которых сегодня возбуждены уголовные дела. Благодаря их финансовым схемам денежные потоки были перенаправлены в частные карманы. Возможно, это и стало одним из факторов, который погрузил страну в контревропейскую бедность.Молдавские эксперты объясняют это защитной тактикой олигархов, - они получили возможность создавать легальные прикрытия из выгодных для себя законов, на случай их привлечения к ответу, такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.Ларюшина отметила, что для осуществления такой стратегии оттягивания времени необходимо иметь достаточное число юристов и экспертов, которые заняты написанием новых поправок к проектам закона. В то же время парламентское большинство, занятое законотворчеством, также не спешит вносить кардинальные изменения."И то, что в парламенте Молдовы существует достаточное большинство для быстрого принятия новых законов, – это не совсем так. Как мне представляется, парламентарии должны быть более компетентны", - заключила собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, олигархи