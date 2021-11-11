https://ru.sputnik.md/20211111/latvia-georgievskaya-lentochka-46339613.html
В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки
В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки
Латвийские законодатели установили запрет на использование георгиевских ленточек на общественных мероприятиях.
2021-11-11T16:55+0200
2021-11-11T16:55+0200
2021-11-11T17:16+0200
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георгиевская лента
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки к закону, устанавливающие запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, сообщает РИА Новости.С инициативой запретить использование георгиевской ленточки выступило национальное объединение "Все – Латвии".В Латвии, отмечает информагентство, у памятника Освободителям Риги каждый год 9 мая собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС – организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.Аналогичный закон был принят на Украине 15 июня 2017 года. Согласно нормативному акту "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки, публичное использование, демонстрация или ношение ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией самой ленты или предметов, содержащих ее изображение.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
https://ru.sputnik.md/20200428/dan-start-yubileynoy-aktsii-Georgievskaya-lentochka-video-30047434.html
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в мире, латвия, георгиевская лента
В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки
16:55 11.11.2021 (обновлено: 17:16 11.11.2021)
Латвийские законодатели установили запрет на использование георгиевских ленточек на общественных мероприятиях.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik.
Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки к закону, устанавливающие запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, сообщает РИА Новости
.
С инициативой запретить использование георгиевской ленточки выступило национальное объединение "Все – Латвии".
В Латвии, отмечает информагентство, у памятника Освободителям Риги каждый год 9 мая собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС – организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
Аналогичный закон был принят на Украине 15 июня 2017 года. Согласно нормативному акту "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки, публичное использование, демонстрация или ношение ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией самой ленты или предметов, содержащих ее изображение.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.