https://ru.sputnik.md/20211111/lukashenko-tranzit-gaz-evropa-46331497.html

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Лукашенко предупредил руководство Польши и Литвы о возможности в ответ на санкции перекрыть транзит грузов и газа через Белоруссию

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беларусь

александр лукашенко

европейский союз

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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал лидерам Польши и Литвы подумать о транзите газа и грузов в Европу, которые проходят через территорию страны перед тем, как вводить санкции."Слишком много нас начали пугать пятым пакетом... Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем", – заявил белорусский президент на совещании с руководством Совета министров.Лукашенко отметил, что прокачка газа, идущего в Европу через Белоруссию по газопроводу "Ямал – Европа" в последние дни значительно увеличилась.Он также отметил, что белорусский МИД "должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – заключил президент Белоруссии.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшихся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.

https://ru.sputnik.md/20211111/vladimir-makey-minsk-ne-vedet-voynu-na-granitse-s-polshey-46328292.html

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в мире, беларусь, александр лукашенко, европейский союз