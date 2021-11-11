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Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
Лукашенко предупредил руководство Польши и Литвы о возможности в ответ на санкции перекрыть транзит грузов и газа через Белоруссию
2021-11-11T13:42+0200
2021-11-11T14:00+0200
политика
в мире
беларусь
александр лукашенко
европейский союз
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал лидерам Польши и Литвы подумать о транзите газа и грузов в Европу, которые проходят через территорию страны перед тем, как вводить санкции."Слишком много нас начали пугать пятым пакетом... Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем", – заявил белорусский президент на совещании с руководством Совета министров.Лукашенко отметил, что прокачка газа, идущего в Европу через Белоруссию по газопроводу "Ямал – Европа" в последние дни значительно увеличилась.Он также отметил, что белорусский МИД "должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – заключил президент Белоруссии.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшихся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
https://ru.sputnik.md/20211111/vladimir-makey-minsk-ne-vedet-voynu-na-granitse-s-polshey-46328292.html
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в мире, беларусь, александр лукашенко, европейский союз

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

13:42 11.11.2021 (обновлено: 14:00 11.11.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия "не остановится ни перед чем" в случае введения против нее санкций со стороны Евросоюза.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал лидерам Польши и Литвы подумать о транзите газа и грузов в Европу, которые проходят через территорию страны перед тем, как вводить санкции.
"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом... Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем", – заявил белорусский президент на совещании с руководством Совета министров.
Лукашенко отметил, что прокачка газа, идущего в Европу через Белоруссию по газопроводу "Ямал – Европа" в последние дни значительно увеличилась.
"Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", – заявил Лукашенко.
Он также отметил, что белорусский МИД "должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – заключил президент Белоруссии.
Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский союз.
В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшихся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
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