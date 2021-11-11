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МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море
МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море
МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Риски столкновений в Черном море возрастают на фоне действий сил НАТО по наращиванию активности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).Министерство обороны России заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По данным ведомства, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
https://ru.sputnik.md/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-46323569.html
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россия, нато, риски, столкновения, черное море, мид

МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море

10:49 11.11.2021 (обновлено: 10:55 11.11.2021)
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Сергей Мальгавко
/
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Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Риски столкновений в Черном море возрастают на фоне действий сил НАТО по наращиванию активности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Но, к сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения.

Сергей Рябков - Sputnik Молдова
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).
Министерство обороны России заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По данным ведомства, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
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