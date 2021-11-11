https://ru.sputnik.md/20211111/mid-rossii-deystviya-nato-vozrastayut-riski-stolknoveniya-chernoe-more-46324693.html

МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море

МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море

МИД России – о действиях НАТО: возрастают риски столкновений в Черном море

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Риски столкновений в Черном море возрастают на фоне действий сил НАТО по наращиванию активности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).Министерство обороны России заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По данным ведомства, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.

https://ru.sputnik.md/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-46323569.html

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