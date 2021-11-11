Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211111/midei-ozabochennost-migratsionnym-krizisom-granitse-polshi-belarusi-46347796.html
МИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси
МИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси
В молдавском МИДЕИ призвали прекратить концентрацию мигрантов в приграничной зоне и сесть за стол переговоров.
2021-11-11T22:05+0200
2021-11-11T22:05+0200
беларусь
мидеи
политика
в молдове
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0b/46347951_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_b06a40f8ec9afd0a4b61370d24c1c932.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) выражает глубокую озабоченность напряженной ситуацией на границе между Европейским Союзом и Беларусью. Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства.В ведомстве отметили, что кризис приводит к ухудшению отношений между Европейским союзом и Республикой Беларусь, а провоцирование таких кризисов не приносит никакой пользы.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде попасть в Европейский союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0b/46347951_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_d57fefcee0a45ffa5480a530bd876b82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусь, мидеи, в молдове, мигранты

МИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси

22:05 11.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В молдавском МИДЕИ призвали прекратить концентрацию мигрантов в приграничной зоне и сесть за стол переговоров.
КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) выражает глубокую озабоченность напряженной ситуацией на границе между Европейским Союзом и Беларусью. Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства.

“Массовая концентрация в этой части Европы людей из других отдаленных географических регионов указывает на организованный характер потока мигрантов. Считаем недопустимым тот факт, что здоровье и жизнь людей в приграничном регионе находятся под угрозой из-за сложных условий пребывания”, - заявили в МИДЕИ.

В ведомстве отметили, что кризис приводит к ухудшению отношений между Европейским союзом и Республикой Беларусь, а провоцирование таких кризисов не приносит никакой пользы.
“В нынешних условиях необходимо прекратить концентрацию мигрантов в приграничной зоне и обеспечить доступ международных организаций для оказания гуманитарной помощи. Мы также считаем необходимыми действия, направленные на политическое смягчение ситуации с привлечением всех заинтересованных сторон”, - говорится в заявлении.
С детьми на морозе в палатках: тысячи мигрантов разбили лагерь на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Видео
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
9 ноября, 22:54
Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде попасть в Европейский союз.
В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:15Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
22:10"Яйца отдельно, газ отдельно" - Спыну рассказал о "политических условиях" по газу
22:05МИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси
21:25Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
21:03Российская сборная обыграла Кипр с разгромным счетом в отборочном матче на ЧМ по футболу
20:39Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:23Патрулирование над Белоруссией провели российские бомбардировщики Ту-160
19:50"Географический диктант-2021": в Кишиневе участников ждут в Русском доме
19:30Провокации США и НАТО в Черном море вызывают обеспокоенность России
19:00Зачем глава МВД Молдовы отправится с визитом в США
18:50Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Рыбницком районе
18:28Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке
18:05Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
17:51Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
17:26Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров
16:55В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленточки
16:21В Кишиневе продолжается фотовыставка "В объективе – многонациональная Россия"
15:45Гаврилица представила отчет за первые 100 дней работы правительства
15:32Парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио
15:17Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов