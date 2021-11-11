https://ru.sputnik.md/20211111/midei-ozabochennost-migratsionnym-krizisom-granitse-polshi-belarusi-46347796.html

МИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси

МИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси

В молдавском МИДЕИ призвали прекратить концентрацию мигрантов в приграничной зоне и сесть за стол переговоров.

2021-11-11T22:05+0200

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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) выражает глубокую озабоченность напряженной ситуацией на границе между Европейским Союзом и Беларусью. Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства.В ведомстве отметили, что кризис приводит к ухудшению отношений между Европейским союзом и Республикой Беларусь, а провоцирование таких кризисов не приносит никакой пользы.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде попасть в Европейский союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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беларусь, мидеи, в молдове, мигранты