https://ru.sputnik.md/20211111/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46345900.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

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минздрав

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1111 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено семь случаев импорта инфекции: три из Италии, по одному из Румынии, Франции, России, Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 350 679.У работников системы здравоохранения выявлены 18 случаев заражения: 8 — у врачей, 6 — у медсестер и 4 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7744 теста.Госпитализированы 2698 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 285 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 57).В то же время за сутки выздоровели 1218 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 329 912.Зарегистрировано 70 летальных исходов от вызванных коронавирусом осложнений. Общее число скончавшихся на данный момент – 8 323. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают скончавшихся и за минувшие сутки, и ранее. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, эпидемия, статистика, в молдове