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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-11T20:39+0200
2021-11-11T20:39+0200
минздрав
эпидемия
статистика
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1111 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено семь случаев импорта инфекции: три из Италии, по одному из Румынии, Франции, России, Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 350 679.У работников системы здравоохранения выявлены 18 случаев заражения: 8 — у врачей, 6 — у медсестер и 4 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7744 теста.Госпитализированы 2698 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 285 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 57).В то же время за сутки выздоровели 1218 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 329 912.Зарегистрировано 70 летальных исходов от вызванных коронавирусом осложнений. Общее число скончавшихся на данный момент – 8 323. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают скончавшихся и за минувшие сутки, и ранее. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Евгений Чебан
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минздрав, эпидемия, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:39 11.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAmbulanta
Ambulanta - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1111 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Отмечено семь случаев импорта инфекции: три из Италии, по одному из Румынии, Франции, России, Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 350 679.
У работников системы здравоохранения выявлены 18 случаев заражения: 8 — у врачей, 6 — у медсестер и 4 — у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7744 теста.
Госпитализированы 2698 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 285 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 57).
В то же время за сутки выздоровели 1218 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 329 912.
Зарегистрировано 70 летальных исходов от вызванных коронавирусом осложнений. Общее число скончавшихся на данный момент – 8 323. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают скончавшихся и за минувшие сутки, и ранее.
Pracownik medyczny przy karetce pogotowia w Warszawie - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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