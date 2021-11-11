https://ru.sputnik.md/20211111/moldavskiy-akter-khochesh-uznat-chto-takoe-rossiya-chitay-karamazovykh-46286455.html

Молдавский актер: если хочешь узнать, что такое Россия, читай "Карамазовых"

Молдавский актер: если хочешь узнать, что такое Россия, читай "Карамазовых"

Молдавские театралы рассказали о том, почему в Кишиневе так редко ставят Достоевского.

2021-11-11T07:30+0200

2021-11-11T07:30+0200

2021-11-11T07:30+0200

литература

театр

достоевский

культура

в молдове

молдова

театр имени чехова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46315107_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b5b59c9891c9b25ea3961dbef54f5a4e.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Несмотря на то, что классика мировой и русской литературы Федора Михайловича Достоевского на сцене молдавских театров ставят редко, в Театре имени А. П. Чехова к 200-летию одного из величайших русских писателей готовится новый спектакль. О нем и о своих впечателениях от работы над постановкой в радиостудии Sputnik Молдова рассказали молдавские актеры.Свежая постановка Достоевского в МолдовеО том, что в Государственном русском драматического театра им. А. П. Чехова готовятся ставить второй в своей истории спектакль по произведениям Федора Михайловича Достоевского, рассказал директор театра Константин Харет.Исполнительница главной роли в спектакле “Ночи любви” Яна Лазарь так описывает свои впечатления от роли:"Достоевского можно играть только искренне, только изучив то время, восприятие людей, с уверенностью в партнере и с полной отдачей. Для меня как для актрисы важны искренность жизни, эмоций, персонажей. Не какой-то там былой жизни, потому что та жизнь - она и сейчас такая".Константин Харет также отметил, что в театре Чехова уже декаду идет спектакль по рассказу Достоевского "Чужая жена, или Муж под кроватью". Это произведение не так известно массовому читателю, как уже ставшие каноническими романы Федора Михайловича.Однако сцена "Чеховки" знала и "нетленку". Например, "Братьев Карамазовых", рассказывает Харет.Почему так редкоОднако худрук театра Чехова считает, что кишиневская публика не спешит покупать билеты на сложные, тяжелые драмы."Не каждый классик может привлечь зрителя в театр. Не с таким уж удовольствием люди приходят на драмы", - отмечает Харет.Актер Игорь Кистол, который играл Дмитрия Карамазова в театре имени М. Эминеску в 1997 году, наоборот, считает, что далеко не каждый театральный режиссер может себе позволить взяться за произведение классика русской литературы.По мнению Кистола, в Кишиневе Достоевского ставят так редко, потому что Федор Михайлович - это очень высокая духовная ступень."Братья Карамазовы", по его словам, - кульминация и центральное произведение автора.По словам Кистола, он вместе с труппой под руководством режиссера Санду Василаке готовился к спектаклю особенно."Персонажи Достоевского живут на пределе. Это не что-то банальное. И актеры должны также переживать это для того, чтобы вжиться в роль. Он копает очень-очень глубоко. Не думаю, что есть человек, который прочитал роман и не чувствовал этого”, - говорит актер.Игорь Кистол признался, что хотел бы подготовить моноспектакль по рассказу Достоевского “Сон смешного человека”."Давно хочу попробовать. Сейчас работаю. Но все время возвращаюсь к этой мысли", - поделился Кистол.В нынешнем году отмечается 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, классик мировой литературы появился на свет 11 ноября (30 октября - по старому стилю) 1821 года.

https://ru.sputnik.md/20210514/Teatr-iz-Moldovy-stal-uchastnikom-Mezhdunarodnogo-festivalya-stran-SNG-i-Baltii-34751146.html

https://ru.sputnik.md/20201006/teatralnyy-litsey-v-kishineve-budet-nosit-imya-yuriya-kharmelina-31941591.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

литература, театр, достоевский, в молдове, молдова, театр имени чехова