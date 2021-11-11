https://ru.sputnik.md/20211111/moldavskiy-premer-vizit-moskva-46333443.html
Молдавский премьер рассказала, когда отправится с визитом в Москву
Молдавский премьер рассказала, когда отправится с визитом в Москву
Премьер Молдовы Наталья Гаврилица рассказала, когда состоится ее визит в Москву, а также о запланированной на конец ноября встрече на уровне молдавско-российской межправкомиссии
2021-11-11T14:20+0200
2021-11-11T14:20+0200
2021-11-11T14:22+0200
политика
россия
молдова
премьер
москва
визит
нику попеску
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Глава молдавского кабинета министров Наталья Гаврилица заявила, что в ее графике пока "нет подтвержденного визита" в Россию. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной отчету о проделанной работе правительства под ее руководством в течение первых 100 дней.После чего, как уточнила молдавский премьер, запланирована встреча на уровне межправительственной молдавско-российской комиссии в конце ноября. "А после этого сможем сказать, когда состоится визит, и по каким вопросам", – заключила Гаврилица.Рабочий визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, вице-премьера Нику Попеску в Москву запланирован на 16-17 ноября. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 17 ноября предусмотрены переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. По словам Захаровой, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран"."Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", – отметила Захарова.Она обратила внимание на то, что важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.
https://ru.sputnik.md/20211103/podrobnosti-vstrecha-lavrov-popesku-46135581.html
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россия, молдова, премьер, москва, визит, нику попеску, наталья гаврилица
Молдавский премьер рассказала, когда отправится с визитом в Москву
14:20 11.11.2021 (обновлено: 14:22 11.11.2021)
Наталья Гаврилица рассказала, что после переговоров глав МИД России и Молдовы на конец ноября также запланирована встреча на уровне межправительственной молдавско-российской комиссии.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Глава молдавского кабинета министров Наталья Гаврилица заявила, что в ее графике пока "нет подтвержденного визита" в Россию. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной отчету о проделанной работе правительства под ее руководством в течение первых 100 дней.
"Пока у нас нет подтвержденного визита. Состоится визит министра иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьера Нику Попеску, который на следующей неделе отправится в Москву, где встретится и с министром Лавровым, и с другими официальными лицами", – сказала Гаврилица.
После чего, как уточнила молдавский премьер, запланирована встреча на уровне межправительственной молдавско-российской комиссии в конце ноября. "А после этого сможем сказать, когда состоится визит, и по каким вопросам", – заключила Гаврилица.
Рабочий визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, вице-премьера Нику Попеску в Москву запланирован на 16-17 ноября.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 17 ноября предусмотрены переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.
По словам Захаровой, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".
"Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", – отметила Захарова.
Она обратила внимание на то, что важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.