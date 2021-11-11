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Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время
Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время
Нагачевский планирует много изменений в сфере борьбы с коррупцией в Кишиневе, а также намерен навести порядок в нормативных актах.
2021-11-11T12:52+0200
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Новый вице-примар Кишинева Фадей Нагачевский назвал первоочередные задачи, которые он намерен выполнить на своей должности.Вот полный список, опубликованный вице-мэром на своей странице в Facebook. В заключение Нагачевский добавил, что его противникам не получится его "загнать в текучку" и вовлечь в политическую борьбу. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский был назначен на пост вице-мэра Кишинева в понедельник, 8 ноября, указом градоначальника Иона Чебана. До этого кандидатуру Нагачевского дважды не поддержали на заседании муниципального совета. По словам Чебана, многие советники не поддержали кандидата по политическим причинам.
https://ru.sputnik.md/20211110/nagachevskiy-naznachen-vitse-merom-kishineva-46291078.html
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в молдове, кишинев, вице-мэр

Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время

12:52 11.11.2021
© Sputnik / Rodion ProcaФадей Нагачевский
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новый вице-мэр планирует провести много изменений в сфере борьбы с коррупцией в Кишиневе, а также навести порядок в нормативных актах.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Новый вице-примар Кишинева Фадей Нагачевский назвал первоочередные задачи, которые он намерен выполнить на своей должности.
Вот полный список, опубликованный вице-мэром на своей странице в Facebook.
Срочный ввод в действие системы электронного управления, системы, которая упорядочит документооборот в администрации Кишинева, позволит адекватно контролировать административные процессы и избавит от схем некоторых мошенников;
Срочное продвижение местного плана борьбы с коррупцией;
Усиление возможностей примэрии в сфере правовой помощи, разработка и утверждение нормативных актов;
Укрепление сотрудничества с государственными структурами, ответственными за борьбу с коррупцией и контроль за имуществом и интересами;
Выявление и устранение из системы местного публичного управления тех, кто препятствует процессу принятия решений, необходимых для развития муниципалитета;
Разработка нескольких положений, инструкций, местных проспектов для обеспечения предсказуемости и стандартизации процессов принятия решений в мэрии.
В заключение Нагачевский добавил, что его противникам не получится его "загнать в текучку" и вовлечь в политическую борьбу.

"Не суетитесь понапрасну. Я приду с дополнительной информацией о возложенных на меня обязанностях", - отметил Нагачевский.

Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский был назначен на пост вице-мэра Кишинева в понедельник, 8 ноября, указом градоначальника Иона Чебана. До этого кандидатуру Нагачевского дважды не поддержали на заседании муниципального совета.
По словам Чебана, многие советники не поддержали кандидата по политическим причинам.
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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