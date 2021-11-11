https://ru.sputnik.md/20211111/nagachevskiy-predstavil-plan-raboty-v-merii-kishineva-46329760.html

Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время

Нагачевский представил план своей работы в мэрии Кишинева на ближайшее время

Нагачевский планирует много изменений в сфере борьбы с коррупцией в Кишиневе, а также намерен навести порядок в нормативных актах.

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Новый вице-примар Кишинева Фадей Нагачевский назвал первоочередные задачи, которые он намерен выполнить на своей должности.Вот полный список, опубликованный вице-мэром на своей странице в Facebook. В заключение Нагачевский добавил, что его противникам не получится его "загнать в текучку" и вовлечь в политическую борьбу. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский был назначен на пост вице-мэра Кишинева в понедельник, 8 ноября, указом градоначальника Иона Чебана. До этого кандидатуру Нагачевского дважды не поддержали на заседании муниципального совета. По словам Чебана, многие советники не поддержали кандидата по политическим причинам.

https://ru.sputnik.md/20211110/nagachevskiy-naznachen-vitse-merom-kishineva-46291078.html

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в молдове, кишинев, вице-мэр