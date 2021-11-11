https://ru.sputnik.md/20211111/neobychnyy-podarok-popshoyu-parlamente-46326281.html
Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте
Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте
Видео Михаилу Попшою напомнили о его борьбе с высоким тарифом на газ несколько лет назад и вручили необычный подарок.
2021-11-11T11:41+0200
2021-11-11T11:41+0200
2021-11-11T11:49+0200
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Заседание парламента в четверг началось с необычного инцидента. Во время заявлений в начале форума депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман напомнила о повышении тарифов на газ, которое утвердило на днях Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Она рассказала, что после повышения тарифов на газ социальные сети взорвались и стали публиковать фотографии с вице-спикером Михаилом Попшоем с очень актуальным для нынешней ситуации постером. Речь идет о протестах партии "Действие и солидарность" (PAS) в 2018 году по поводу повешения тарифов на газ. Затем она вручила Попшою постер с надписью Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic? ("Страна переходит на кизяк, вам стыдно хоть чуть-чуть?").На заседании парламента в четверг присутствуют 88 депутатов.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, парламент, тариф на газ
Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте
11:41 11.11.2021 (обновлено: 11:49 11.11.2021)
Михаилу Попшою напомнили о его борьбе с высокими тарифами на газ несколько лет назад и вручили необычный подарок.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Заседание парламента в четверг началось с необычного инцидента.
Во время заявлений в начале форума депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман напомнила о повышении тарифов на газ, которое утвердило на днях Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ).
Она рассказала, что после повышения тарифов на газ социальные сети взорвались и стали публиковать фотографии с вице-спикером Михаилом Попшоем с очень актуальным для нынешней ситуации постером. Речь идет о протестах партии "Действие и солидарность" (PAS) в 2018 году по поводу повешения тарифов на газ.
"Господин Попшой, в вашей борьбе против роста цен на природный газ вы потеряли свой постер. Мы его нашли и с большой радостью хотим его вам вернуть, чтобы вы продолжили борьбу, потому что сегодня это еще актуальнее, чем вчера", - заявила Караман.
Затем она вручила Попшою постер с надписью Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic? ("Страна переходит на кизяк, вам стыдно хоть чуть-чуть?").
На заседании парламента в четверг присутствуют 88 депутатов.