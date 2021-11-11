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Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте

Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте

Видео Михаилу Попшою напомнили о его борьбе с высоким тарифом на газ несколько лет назад и вручили необычный подарок.

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Заседание парламента в четверг началось с необычного инцидента. Во время заявлений в начале форума депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман напомнила о повышении тарифов на газ, которое утвердило на днях Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Она рассказала, что после повышения тарифов на газ социальные сети взорвались и стали публиковать фотографии с вице-спикером Михаилом Попшоем с очень актуальным для нынешней ситуации постером. Речь идет о протестах партии "Действие и солидарность" (PAS) в 2018 году по поводу повешения тарифов на газ. Затем она вручила Попшою постер с надписью Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic? ("Страна переходит на кизяк, вам стыдно хоть чуть-чуть?").На заседании парламента в четверг присутствуют 88 депутатов.

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в молдове, молдова, парламент, тариф на газ