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Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте
Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте
Видео Михаилу Попшою напомнили о его борьбе с высоким тарифом на газ несколько лет назад и вручили необычный подарок.
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Заседание парламента в четверг началось с необычного инцидента. Во время заявлений в начале форума депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман напомнила о повышении тарифов на газ, которое утвердило на днях Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Она рассказала, что после повышения тарифов на газ социальные сети взорвались и стали публиковать фотографии с вице-спикером Михаилом Попшоем с очень актуальным для нынешней ситуации постером. Речь идет о протестах партии "Действие и солидарность" (PAS) в 2018 году по поводу повешения тарифов на газ. Затем она вручила Попшою постер с надписью Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic? ("Страна переходит на кизяк, вам стыдно хоть чуть-чуть?").На заседании парламента в четверг присутствуют 88 депутатов.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, тариф на газ

Борьба с высокими тарифами на газ: Попшою вручили необычный подарок в парламенте

11:41 11.11.2021 (обновлено: 11:49 11.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Михаилу Попшою напомнили о его борьбе с высокими тарифами на газ несколько лет назад и вручили необычный подарок.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Заседание парламента в четверг началось с необычного инцидента.
Во время заявлений в начале форума депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман напомнила о повышении тарифов на газ, которое утвердило на днях Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ).
Она рассказала, что после повышения тарифов на газ социальные сети взорвались и стали публиковать фотографии с вице-спикером Михаилом Попшоем с очень актуальным для нынешней ситуации постером. Речь идет о протестах партии "Действие и солидарность" (PAS) в 2018 году по поводу повешения тарифов на газ.
"Господин Попшой, в вашей борьбе против роста цен на природный газ вы потеряли свой постер. Мы его нашли и с большой радостью хотим его вам вернуть, чтобы вы продолжили борьбу, потому что сегодня это еще актуальнее, чем вчера", - заявила Караман.
Затем она вручила Попшою постер с надписью Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic? ("Страна переходит на кизяк, вам стыдно хоть чуть-чуть?").
На заседании парламента в четверг присутствуют 88 депутатов.
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