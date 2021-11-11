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Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов
© SputnikТатьяна Бедова (слева) в роли Сонечки и Георгий Тараторкин (справа) в роли Раскольникова на съемках кинофильма "Преступление и наказание" режиссера Льва Кулиджанова.
© Sputnik
Весь мир празднует 200-летие Достоевского — пожалуй, самого известного и популярного русского писателя. Сегодня Федор Михайлович актуален как никогда. Уже не столько как морализатор, а как острый сатирик и главный детективщик XIX века.
Ученые и публицисты, раскрывая образ Достоевского, довольно часто сосредотачиваются на нравственной и социальной стороне его творчества. И здесь вроде бы ничего ни убавить, ни прибавить: практически все философские подтексты Федора Михайловича полностью раскрыты литературной критикой. О неожиданных и многим неизвестных страницах творчества Достоевского – в материале РИА Новости от Павла Суркова.
Но вот беллетристическая — и порой сатирическая — сторона оказалась за бортом профессиональных исследований. А между тем феномен писателя, включая и его мировое признание (Достоевский — один из самых переводимых и, соответственно, читаемых русских классиков), во многом основан именно на фабуле его произведений.
Федор Михайлович это прекрасно понимал, выбирая для романов одну из самых популярных и по сей день литературных форм. Ведь если разобраться, большинство его произведений по сути своей — детективы с захватывающим сюжетом.
Вот "Преступление и наказание" — не просто детектив, а история о расследовании и раскаянии, возможность посмотреть на ситуацию глазами преступника: автор фактически помещает нас внутрь его сознания. И это задолго до появления "Убийства Роджера Экройда" Агаты Кристи, первого детектива, написанного от лица человека, совершившего преступление. Достоевский же — просто в силу писательского таланта — еще и создает такой образный текст, что мы не только понимаем мотивацию Раскольникова, но можем сродниться с его специфическим чувственным миром.
© Sputnik / Михаил ФилимоновРукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве.
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© Sputnik / Михаил Филимонов
Рукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве.
© SputnikГеоргий Тараторкин в роли Раскольникова (слева) в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского.
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© Sputnik
Георгий Тараторкин в роли Раскольникова (слева) в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского.
© SputnikГеоргий Тараторкин в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова.
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© Sputnik
Георгий Тараторкин в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова.
© Sputnik / Анатолий ГаранинСпектакль "Преступление и наказание" по роману русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) в Театре на Таганке. В роли Раскольникова - актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России Александр Алексеевич Трофимов. В роли Разумихина - советский и российский актер кино и Театра драмы и комедии на Таганке, народный артист России Борис Алексеевич Хмельницкий (1940-2008).
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© Sputnik / Анатолий Гаранин
Спектакль "Преступление и наказание" по роману русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) в Театре на Таганке. В роли Раскольникова - актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России Александр Алексеевич Трофимов. В роли Разумихина - советский и российский актер кино и Театра драмы и комедии на Таганке, народный артист России Борис Алексеевич Хмельницкий (1940-2008).
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© Sputnik / Михаил Филимонов
Рукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве.
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© Sputnik
Георгий Тараторкин в роли Раскольникова (слева) в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского.
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© Sputnik
Георгий Тараторкин в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова.
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© Sputnik / Анатолий Гаранин
Спектакль "Преступление и наказание" по роману русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) в Театре на Таганке. В роли Раскольникова - актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России Александр Алексеевич Трофимов. В роли Разумихина - советский и российский актер кино и Театра драмы и комедии на Таганке, народный артист России Борис Алексеевич Хмельницкий (1940-2008).
Ровно то же и с другими романами: "Идиот" — детектив, в котором мы видим, как убийца Рогожин приближается к преступлению, как череда событий доводит его до невозвратной точки. "Бесы" — так это просто невероятно плотно закрученное повествование о террористической ячейке. "Братья Карамазовы" — идеально сшитый судебный детектив, в котором у каждого из героев есть мотив убийства отца.
Конечно, опытный литературовед может обвинить данную точку зрения в поверхностности, когда моральная и философская стороны произведения оказываются оттенены фабулой.
Но читатель следит в первую очередь за сюжетом, глубина авторского размышления открывается ему постепенно. А мастерство Достоевского как создателя сюжета сомнению не подвергается вообще.
© Sputnik / СелимхановРисунок "Федор Достоевский"
Рисунок "Федор Достоевский"
© Sputnik / Селимханов
Он и сам это прекрасно понимал и порой решал поквитаться с оппонентами в собственных произведениях. Вот тут и появлялся совершенно незнакомый Достоевский: едкий сатирик, невероятно острый на язык, но при этом ничуть не менее глубокий.
Вот, например, "Крокодил" — лихой и смешной рассказ. Он о том, как мелкий чиновник пошел в зверинец, раздразнил там рептилию, а она его возьми да и проглоти. В итоге герой вещает из пасти животного — ему там внутри уютно, тепло и хорошо.
Начальство подозревает всякое: а ну, как он скрылся в крокодиле из каких-нибудь, упаси Господь, либеральных тенденций? В образе такого чиновника — худенького, едкого и в очках, современники, конечно же, увидели злую пародию на Чернышевского. Достоевский от обвинений защищался в "Дневнике писателя", уверяя, что никого конкретного в виду не имел.
© Sputnik / ШварцманНиколай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) - русский революционер, мыслитель, писатель, экономист, философ.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) - русский революционер, мыслитель, писатель, экономист, философ.
© Sputnik / Шварцман
И здесь классику стоит поверить — конечно, это образ не конкретного Чернышевского, а скорее коллективного. Довольно мелочного западника, лишенного стройности размышлений о реальном мире. Оттого ему и в крокодиле хорошо.
В итоге он смирится с любым существованием. И даже переваренный рептилией выйдет здоровым и относительно невредимым. И снова начнет уверять всех, что знает, как все должно быть устроено на самом деле.
Юрий Тынянов отыскал у Достоевского и пародию на Гоголя, причем — на позднего, времен "Выбранных мест из переписки с друзьями", предполагая, что великого предшественника Достоевский вывел в образе Фомы Опискина.
© Sputnik / Александр ГладштейнНародный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" на сцене Государственного академического Малого театра.
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© Sputnik / Александр Гладштейн
Народный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" на сцене Государственного академического Малого театра.
© Photo : Малый театрФома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского
Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского
© SputnikРусский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955 г. г.) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля "Село Степанчиково" по Ф.Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига. 1933
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© Sputnik
Русский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955 г. г.) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля "Село Степанчиково" по Ф.Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига. 1933
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© Sputnik / Александр Гладштейн
Народный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" на сцене Государственного академического Малого театра.
Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского
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© Sputnik
Русский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955 г. г.) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля "Село Степанчиково" по Ф.Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига. 1933
Эдакий "литератор с претензиями", читающий лекции по истории и мечтающий, как на них будут собираться "тридцать тысяч человек" (опять же пародия на вранье Хлестакова).
"Коллективный морализатор" — еще один критикуемый Достоевским образ. То, что некоторые видят в нем черты позднего Гоголя, не лишено основания.
Или писатель Кармазинов в "Бесах" — тут сатира практически прямая. Он читает свой рассказ "Merci", в котором изобилуют описания природы, воспоминания о первой любви, имена различных иностранных композиторов. Не удивительно, что в этом герое многим видится карикатура на Ивана Тургенева, с которым у Достоевского сложились непростые отношения.
© SputnikРепродукция портрета писателя Ивана Сергеевича Тургенева работы художника Николая Николаевича Ге из экспозиции Государственного заповедника-усадьбы И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново.
Репродукция портрета писателя Ивана Сергеевича Тургенева работы художника Николая Николаевича Ге из экспозиции Государственного заповедника-усадьбы И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново.
© Sputnik
Внешне они вели себя предельно корректно (Иван Сергеевич когда-то даже дал проигравшему Достоевскому денег в долг — Федор Михайлович вернул их с сильным опозданием). Порой литераторы обменивались уколами: то Тургенев на Достоевского эпиграмму напишет, то Достоевский "Дым" поругает. Но, прочитав "Бесов", Тургенев возмутился: увидел в Кармазинове карикатуру на себя. И тут даже формальное примирение было невозможно, хотя Достоевский предпринимал попытки наладить отношения.
И все эти элементы биографии Федора Достоевского, о которых порой не упоминают в "парадных" исследованиях, раскрывают нам куда более глубокий и яркий образ классика. Он предстает не забронзовевшим морализатором, а рефлексивным, ярким, готовым к острому диалогу писателем с невероятной сюжетной мощью.
И как раз то, что он казался многим современникам неудобным, неоднозначным, спорным, говорит о его неустаревающей актуальности. Значит, есть такие пласты его творчества, которые еще ждут как нового исследователя, так и читательского внимания — и, соответственно, понимания.
Нам есть что открывать в Достоевском сегодня и даже спорить с ним. Он сам, во всяком случае, был к этому готов и не чурался критических нападок. Более того — мог отразить их напрямую в тексте произведения. Мастер сюжета, что еще скажешь!