https://ru.sputnik.md/20211111/oppozitsiya-vydvinula-prostoy-votum-nedoveriya-glave-minzdrava-moldovy-46326589.html
Оппозиция выдвинула простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы
Оппозиция выдвинула простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы
Оппозиция выдвинула простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы Немеренко
2021-11-11T11:49+0200
2021-11-11T11:49+0200
2021-11-11T12:09+0200
общество
в молдове
парламент
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В парламенте Молдовы выдвинули простой вотум недоверия главе Минздрава Алле Немеренко. С такой инициативой выступили депутаты Депутаты Блока коммунистов и социалистов. По его данным, за первые три месяца правления нового кабинета министров цены на противовирусные медикаменты выросли на 20-30%, а также ежедневно на фоне осложнений коронавируса погибает порядка 50 человек. Односталко указал на неблагоприятную статистику и по другим показателям пандемии. "В сфере здравоохранения было дефективное управление. Принимались решения, которые спровоцировали драматичные последствия для здоровья граждан. Министр здравоохранения не соответствует своей должности", - заключил Односталко. Что такое вотум недоверия в МолдовеВ практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
https://ru.sputnik.md/20211021/votum-nedoveriya-minyust-moldova-45760270.html
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в молдове, парламент, алла немеренко
Оппозиция выдвинула простой вотум недоверия главе Минздрава Молдовы
11:49 11.11.2021 (обновлено: 12:09 11.11.2021)
Депутаты Блока коммунистов и социалистов недовольны политикой и профессиональной подготовкой Аллы Немеренко.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В парламенте Молдовы выдвинули простой вотум недоверия главе Минздрава Алле Немеренко.
С такой инициативой выступили депутаты Депутаты Блока коммунистов и социалистов.
"Все действия этой исполнительной власти идут вразрез с интересами граждан. Ситуация в системе здравоохранения вышла из-под контроля человека, который должен действовать ответственно и профессионально", - заявил депутат Блока ПКРМ-ПСРМ Владимир Односталко.
По его данным, за первые три месяца правления нового кабинета министров цены на противовирусные медикаменты выросли на 20-30%, а также ежедневно на фоне осложнений коронавируса погибает порядка 50 человек.
Односталко указал на неблагоприятную статистику и по другим показателям пандемии.
"В сфере здравоохранения было дефективное управление. Принимались решения, которые спровоцировали драматичные последствия для здоровья граждан. Министр здравоохранения не соответствует своей должности", - заключил Односталко.
Что такое вотум недоверия в Молдове
В практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.
Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.
Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.
Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.
Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.