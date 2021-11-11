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Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров
Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров
Отставок в правительстве не будет, но также тяжело набрать новые кадры, рассказала премьер Наталья Гаврилица
2021-11-11T17:26+0200
2021-11-11T17:36+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
отставки
кадры
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Новых отставок в правительстве Молдовы не будет, а набрать новые кадры очень тяжело. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в четверг.Ранее об уходе в отставку заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы Влад Кульминский. В то же время депутат PAS Михаил Попшой сообщил в эфире одного из телеканалов о грядущих перестановках в правительстве.Также премьер рассказала, что в составе министерств остается большое количество свободных должностей, на которые продолжается поиск специалистов. По словам Гаврилицы, желающих мало, к тому же правительство "получило множество отказов". "Мы сталкиваемся со множеством отказов в процессе устройства людей на определенные вакансии. Поэтому я, пользуюсь случаем, призываю всех зайти на сайт cariere.gov.md, рассмотреть десятки и сотни вакансий и попытаться побороться за эти места", – заявила Гаврилица.Гавилица отметила, что ей неизвестны причины отказов соискателей на вакантные должности, и в правительстве Майи Санду в 2019 году также наблюдалась нехватка кадров. По мнению премьера, среди причин отказа может быть разочарование людей в институте власти в целом. Гаврилица добавила, что в ближайшее время будет в Лондоне, где проведет встречу с диаспорой и попытается убедить людей вернуться в страну и занять вакантные места в составе министерств.
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в молдове, правительство, молдова, отставки, кадры, наталья гаврилица

Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров

17:26 11.11.2021 (обновлено: 17:36 11.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер Молдовы рассказала о кадровом голоде в правительстве и возможных отставках глав министерств.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Новых отставок в правительстве Молдовы не будет, а набрать новые кадры очень тяжело. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в четверг.
Ранее об уходе в отставку заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы Влад Кульминский. В то же время депутат PAS Михаил Попшой сообщил в эфире одного из телеканалов о грядущих перестановках в правительстве.

"Речь не идет о перестановках в рамках этого правительства. Пока у правительства нет никакого плана о перестановках", – заявила Гаврилица.

Также премьер рассказала, что в составе министерств остается большое количество свободных должностей, на которые продолжается поиск специалистов. По словам Гаврилицы, желающих мало, к тому же правительство "получило множество отказов".
"Мы сталкиваемся со множеством отказов в процессе устройства людей на определенные вакансии. Поэтому я, пользуюсь случаем, призываю всех зайти на сайт cariere.gov.md, рассмотреть десятки и сотни вакансий и попытаться побороться за эти места", – заявила Гаврилица.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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Гавилица отметила, что ей неизвестны причины отказов соискателей на вакантные должности, и в правительстве Майи Санду в 2019 году также наблюдалась нехватка кадров.
По мнению премьера, среди причин отказа может быть разочарование людей в институте власти в целом.

"Люди в Молдове прошли через множество сложных периодов, политической нестабильности, было много правительств, которые разочаровали народ. Думаю, нужно время, чтобы люди могли убедиться, что мы действительно пойдем по намеченному ранее пути", – уточнила она.

Гаврилица добавила, что в ближайшее время будет в Лондоне, где проведет встречу с диаспорой и попытается убедить людей вернуться в страну и занять вакантные места в составе министерств.
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