https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html

Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров

Гаврилица – об отставках в правительстве и трудностях с подбором кадров

Отставок в правительстве не будет, но также тяжело набрать новые кадры, рассказала премьер Наталья Гаврилица

2021-11-11T17:26+0200

2021-11-11T17:26+0200

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общество

в молдове

правительство

молдова

отставки

кадры

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Новых отставок в правительстве Молдовы не будет, а набрать новые кадры очень тяжело. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в четверг.Ранее об уходе в отставку заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы Влад Кульминский. В то же время депутат PAS Михаил Попшой сообщил в эфире одного из телеканалов о грядущих перестановках в правительстве.Также премьер рассказала, что в составе министерств остается большое количество свободных должностей, на которые продолжается поиск специалистов. По словам Гаврилицы, желающих мало, к тому же правительство "получило множество отказов". "Мы сталкиваемся со множеством отказов в процессе устройства людей на определенные вакансии. Поэтому я, пользуюсь случаем, призываю всех зайти на сайт cariere.gov.md, рассмотреть десятки и сотни вакансий и попытаться побороться за эти места", – заявила Гаврилица.Гавилица отметила, что ей неизвестны причины отказов соискателей на вакантные должности, и в правительстве Майи Санду в 2019 году также наблюдалась нехватка кадров. По мнению премьера, среди причин отказа может быть разочарование людей в институте власти в целом. Гаврилица добавила, что в ближайшее время будет в Лондоне, где проведет встречу с диаспорой и попытается убедить людей вернуться в страну и занять вакантные места в составе министерств.

https://ru.sputnik.md/20211111/gavrilitsa-otchet-100-dney-46333589.html

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