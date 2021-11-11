https://ru.sputnik.md/20211111/parlament-otstavka-sovet-televideniye-radio-46335790.html

Парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио

Парламент отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио

Решение парламента вступает в этот же день.

2021-11-11T15:32+0200

2021-11-11T15:32+0200

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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Парламент Молдовы отправил в отставку весь состав Совета по телевидению и радио (СТР). Парламентское большинство отклонило отчет Совета за 2020 год. За это проголосовали 55 депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). Согласно недавним изменениям в законодательстве, такое решение парламента влечет отставку всех членов СТР. Инициатором решения об отклонении отчета СТР выступила депутат PAS Лилиана Николаеску-Онофрей. По словам Стамате, парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ посчитала деятельность СТР недостаточной и неадекватной, СТР бездействовал и не предпринял мер для защиты информационной безопасности граждан и страны. Как уточнила Стамате, СТР также не защищал плюрализм мнений в аудиовизуальном поле стране, а также бездействовал во время случаев давления на журналистов или поставщиков медиауслуг. Ранее в парламенте приняли законопроект, который предусматривает, что парламентские комиссии смогут изучить работу подконтрольных законодательному органу институтов. Затем на основе этих анализов станет возможным принятие нормативных актов для исправления ситуации или увольнения руководителей этих неэффективных структур.

https://ru.sputnik.md/20210902/chistki-proverki-gosinstitutakh-pas-44414521.html

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