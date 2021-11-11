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https://ru.sputnik.md/20211111/peskov-sanktsiy-protiv-aeroflot-bezumnye-idei-46331337.html
Песков – о возможных санкциях против "Аэрофлота": это безумные идеи
Песков – о возможных санкциях против "Аэрофлота": это безумные идеи
Песков – о возможных санкциях против "Аэрофлота": это безумные идеи
2021-11-11T13:15+0200
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санкции
дмитрий песков
аэрофлот
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможных санкциях против авиакомпании "Аэрофлот" за перевозку мигрантов в Минск "безумными идеями", которые живут в информационных вбросах, передает РИА Новости."Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие. Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным", - заявил Песков.Россия прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, добавил он.Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".
https://ru.sputnik.md/20211111/vladimir-makey-minsk-ne-vedet-voynu-na-granitse-s-polshey-46328292.html
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санкции, дмитрий песков, аэрофлот

Песков – о возможных санкциях против "Аэрофлота": это безумные идеи

13:15 11.11.2021
© Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкUn avion d'Aeroflot à l'aéroport Cheremetievo de Moscou
Un avion d'Aeroflot à l'aéroport Cheremetievo de Moscou - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Maxim Blinov
/
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Россия прилагает все усилия для разрешения ситуации на польско-белорусской границе, добавил Песков.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможных санкциях против авиакомпании "Аэрофлот" за перевозку мигрантов в Минск "безумными идеями", которые живут в информационных вбросах, передает РИА Новости.
"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие. Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным", - заявил Песков.
Россия прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, добавил он.

Президент имел вчера телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ (Ангелой Меркель). И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед.

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".
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