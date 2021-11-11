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Погодные рекорды Молдовы 11 ноября
Погодные рекорды Молдовы 11 ноября
Какой была температура 11 ноября в Молдове в разные годы
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 ноября специалисты зафиксировали более 70 лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 11 ноября 1949 года столбик термометра опустился до –1,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1917 году. Тогда воздух прогрелся до +24,5 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 11 ноября

00:01 11.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 ноября специалисты зафиксировали более 70 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 11 ноября 1949 года столбик термометра опустился до –1,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1917 году. Тогда воздух прогрелся до +24,5 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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