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Пока все спали: новое лекарство от COVID, продажа акций Tesla и ситуация с пандемией
Пока все спали: новое лекарство от COVID, продажа акций Tesla и ситуация с пандемией
Пока все спали: новое лекарство от COVID, продажа акций Tesla и ситуация с пандемией
2021-11-11T08:51+0200
2021-11-11T09:05+0200
акции
лекарство
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В России идут разработки лекарства для подавления размножения коронавируса, передает РИА Новости. Результат появится после того, как завершится научная деятельность, касающаяся изобретения препарата на основе антител, рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее он сообщил, что центр Гамалеи разрабатывает лекарство из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев."Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", - отметил Гинцбург.По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств."Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени", - добавил глава центра Гамалеи.Илон Маск продал акции Tesla на миллиард долларовАмериканский предприниматель Илон Маск продал часть своих акций компании Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.Сообщается, что Маск мог продать более 930 тысяч акций. О продаже ценных бумаг стало известно после проведенного Маском опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla. Соощается, что бизнесмену все еще принадлежит более 170 миллионов акций компании. В субботу основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предлагает продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам опроса интернет-пользователей, "какой бы итог ни был". Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.Газета Wall Street Journal отмечала, что, по данным FactSet, Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 251 миллион.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 251 миллион 433 тысячи 48. Из них 5 072 671 скончались. Применены свыше 7 350 862 992 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (46 792 081). Следом идут Индия (34 401 670) и Бразилия (21 909 298).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 451 884 случая, в России – 8 764 713 случаев заражения, в Турции – 8 317 394, на Украине – 3 277 772, в Румынии –1 725 017.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 980 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 349 568.За минувшие 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений скончался 51 человек.
https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html
https://ru.sputnik.md/20211101/istoricheskoe-sostoyanie-bogatstvo-maska-pobilo-mirovoy-rekord-46085357.html
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акции, лекарство

Пока все спали: новое лекарство от COVID, продажа акций Tesla и ситуация с пандемией

08:51 11.11.2021 (обновлено: 09:05 11.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЛекарство
Лекарство - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. В России идут разработки лекарства для подавления размножения коронавируса, передает РИА Новости. Результат появится после того, как завершится научная деятельность, касающаяся изобретения препарата на основе антител, рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он сообщил, что центр Гамалеи разрабатывает лекарство из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", - отметил Гинцбург.

По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств.

"Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени", - добавил глава центра Гамалеи.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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Гинцбург назвал идеальный уровень антител для защиты от COVID-19
8 ноября, 09:44

Илон Маск продал акции Tesla на миллиард долларов

Американский предприниматель Илон Маск продал часть своих акций компании Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.
Сообщается, что Маск мог продать более 930 тысяч акций. О продаже ценных бумаг стало известно после проведенного Маском опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla. Соощается, что бизнесмену все еще принадлежит более 170 миллионов акций компании.
В субботу основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предлагает продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам опроса интернет-пользователей, "какой бы итог ни был". Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Газета Wall Street Journal отмечала, что, по данным FactSet, Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.
Илон Маск - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Историческое состояние: богатство Маска побило мировой рекорд
1 ноября, 23:11
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 251 миллион.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 251 миллион 433 тысячи 48. Из них 5 072 671 скончались. Применены свыше 7 350 862 992 дозы вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (46 792 081). Следом идут Индия (34 401 670) и Бразилия (21 909 298).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 451 884 случая, в России – 8 764 713 случаев заражения, в Турции – 8 317 394, на Украине – 3 277 772, в Румынии –1 725 017.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 980 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 349 568.
За минувшие 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений скончался 51 человек.
Ministerul Sănătății - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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