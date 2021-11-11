https://ru.sputnik.md/20211111/predstavlena-kontseptsiya-razvitiya-kishineva-2030-chto-ona-predpolagaet-46323384.html

Представлена Концепция развития Кишинева 2030: что она предполагает

Представлена Концепция развития Кишинева 2030: что она предполагает

В Кишиневе к 2030 году планируют провести оцифровку большого количества услуг.

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Представлена Концепция развития Кишинева 2030 - цифровая трансформация молдавской столицы. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.Что предполагает концепция:Как отметил Чебан, с помощью новой Концепции власти Кишинева стремятся сделать прозрачными и оптимизировать услуги, предлагаемые примэрией.В то же время, как добавил примар, власти хотят уменьшить бюрократический фактор, сделать общение с гражданами более эффективным.

https://ru.sputnik.md/20211110/nagachevskiy-naznachen-vitse-merom-kishineva-46291078.html

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