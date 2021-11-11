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Представлена Концепция развития Кишинева 2030: что она предполагает
10:34 11.11.2021 (обновлено: 10:44 11.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПримэрия Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе к 2030 году планируют провести оцифровку большинства услуг.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Представлена Концепция развития Кишинева 2030 - цифровая трансформация молдавской столицы. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.
"Документ был подготовлен Фондом 4T-Trough Tech Think Tank совместно с рабочей группой примэрии Кишинева и должен быть предложен для общественного обсуждения", - уточнил Чебан.
Что предполагает концепция:
1.Сфера городской мобильности (устройство парковок для автомобилей и велосипедов, управление транспортным потоком в городе, внедрение электронной системы оплаты в троллейбусах и автобусах);
2.Зеленая повестка дня (управление отходами, а также решение проблемы загрязнения воды и воздуха);
3.Социальная сфера, включающая в себя медицинскую составляющую и образовательные учреждения;
4.Экономическая сфера (привлечение бизнеса в муниципальные проекты);
5.Финансы и коммунальные услуги (автоматизация ряда рабочих процессов внутри муниципальных образований, создание Единого центра обработки вызовов, Центра мониторинга всех муниципальных служб, модернизации сайта примэрии, оцифровка системы бухгалтерского учета для всех муниципальных подразделений, использование платформы Mtender и другое);
6.Согласование с государственными услугами;
7.Развитие экосистем и инфраструктуры города;
8.Область политики и процедур цифровой трансформации (для упрощения процессов и экономии времени граждан эти процессы необходимо оцифровать);
Как отметил Чебан, с помощью новой Концепции власти Кишинева стремятся сделать прозрачными и оптимизировать услуги, предлагаемые примэрией.
В то же время, как добавил примар, власти хотят уменьшить бюрократический фактор, сделать общение с гражданами более эффективным.