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Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
Эксперт на видео прокомментировал, сможет ли PAS продержаться у власти в Молдове в течение своего четырехлетнего мандата
2021-11-11T21:25+0200
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pas
молдова
наталья гаврилица
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Серьезный рост цен практически на все: продукты питания, товары первой необходимости, энергоносители, нефтепродукты – не может не вызывать не только тревоги, но и негодования среди населения Молдовы, большинство жителей которой вряд ли можно упрекнуть в безбедной жизни. Любая уважающая себя власть должна понимать: непопулярные в народе действия и, особенно, рост цен на фоне инфляции и обнищания населения, приводят к тому, что политический рейтинг, каким бы он крепким ни был в ходе выборов, может растаять, как туман. Правительство партии "Действие и солидарность" прошло свой первый "Рубикон", подведя итоги стодневной деятельности.Сто дней правительства во главе с Натальей Гаврилицей – залог будущих реформ и позитивных изменений или пустые лозунги и скатывание страны в экономическую пропасть? Как партии "Действие и солидарность" (PAS) не растерять политический рейтинг в условиях серьезного кризиса в стране? Растерялись ли представители PAS, получив всю полноту власти в стране? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором права, политологом Александром Кузнецовым.
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в молдове, правительство, власть, pas, видео, молдова, наталья гаврилица

Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет

21:25 11.11.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Первые 100 дней правительства под руководством Натальи Гаврилицы: что можно сказать о шагах кабинета министров - прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Александр Кузнецов.
Серьезный рост цен практически на все: продукты питания, товары первой необходимости, энергоносители, нефтепродукты – не может не вызывать не только тревоги, но и негодования среди населения Молдовы, большинство жителей которой вряд ли можно упрекнуть в безбедной жизни.
Любая уважающая себя власть должна понимать: непопулярные в народе действия и, особенно, рост цен на фоне инфляции и обнищания населения, приводят к тому, что политический рейтинг, каким бы он крепким ни был в ходе выборов, может растаять, как туман. Правительство партии "Действие и солидарность" прошло свой первый "Рубикон", подведя итоги стодневной деятельности.
Сто дней правительства во главе с Натальей Гаврилицей – залог будущих реформ и позитивных изменений или пустые лозунги и скатывание страны в экономическую пропасть? Как партии "Действие и солидарность" (PAS) не растерять политический рейтинг в условиях серьезного кризиса в стране? Растерялись ли представители PAS, получив всю полноту власти в стране? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором права, политологом Александром Кузнецовым.
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