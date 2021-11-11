https://ru.sputnik.md/20211111/proderzhitsya-pas-vlasti-moldova-techenie-chetyrekh-let-46346814.html
Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
Эксперт на видео прокомментировал, сможет ли PAS продержаться у власти в Молдове в течение своего четырехлетнего мандата
2021-11-11T21:25+0200
2021-11-11T21:25+0200
2021-11-11T21:25+0200
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власть
pas
молдова
наталья гаврилица
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Серьезный рост цен практически на все: продукты питания, товары первой необходимости, энергоносители, нефтепродукты – не может не вызывать не только тревоги, но и негодования среди населения Молдовы, большинство жителей которой вряд ли можно упрекнуть в безбедной жизни. Любая уважающая себя власть должна понимать: непопулярные в народе действия и, особенно, рост цен на фоне инфляции и обнищания населения, приводят к тому, что политический рейтинг, каким бы он крепким ни был в ходе выборов, может растаять, как туман. Правительство партии "Действие и солидарность" прошло свой первый "Рубикон", подведя итоги стодневной деятельности.Сто дней правительства во главе с Натальей Гаврилицей – залог будущих реформ и позитивных изменений или пустые лозунги и скатывание страны в экономическую пропасть? Как партии "Действие и солидарность" (PAS) не растерять политический рейтинг в условиях серьезного кризиса в стране? Растерялись ли представители PAS, получив всю полноту власти в стране? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором права, политологом Александром Кузнецовым.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, правительство, власть, pas, видео, молдова, наталья гаврилица
Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
Первые 100 дней правительства под руководством Натальи Гаврилицы: что можно сказать о шагах кабинета министров - прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Александр Кузнецов.
Серьезный рост цен практически на все: продукты питания, товары первой необходимости, энергоносители, нефтепродукты – не может не вызывать не только тревоги, но и негодования среди населения Молдовы, большинство жителей которой вряд ли можно упрекнуть в безбедной жизни.
Любая уважающая себя власть должна понимать: непопулярные в народе действия и, особенно, рост цен на фоне инфляции и обнищания населения, приводят к тому, что политический рейтинг, каким бы он крепким ни был в ходе выборов, может растаять, как туман. Правительство партии "Действие и солидарность" прошло свой первый "Рубикон", подведя итоги стодневной деятельности.
Сто дней правительства во главе с Натальей Гаврилицей – залог будущих реформ и позитивных изменений или пустые лозунги и скатывание страны в экономическую пропасть? Как партии "Действие и солидарность" (PAS) не растерять политический рейтинг в условиях серьезного кризиса в стране? Растерялись ли представители PAS, получив всю полноту власти в стране? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с доктором права, политологом Александром Кузнецовым.