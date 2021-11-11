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Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет

Продержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет

Эксперт на видео прокомментировал, сможет ли PAS продержаться у власти в Молдове в течение своего четырехлетнего мандата

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Серьезный рост цен практически на все: продукты питания, товары первой необходимости, энергоносители, нефтепродукты – не может не вызывать не только тревоги, но и негодования среди населения Молдовы, большинство жителей которой вряд ли можно упрекнуть в безбедной жизни. Любая уважающая себя власть должна понимать: непопулярные в народе действия и, особенно, рост цен на фоне инфляции и обнищания населения, приводят к тому, что политический рейтинг, каким бы он крепким ни был в ходе выборов, может растаять, как туман. Правительство партии "Действие и солидарность" прошло свой первый "Рубикон", подведя итоги стодневной деятельности.Сто дней правительства во главе с Натальей Гаврилицей – залог будущих реформ и позитивных изменений или пустые лозунги и скатывание страны в экономическую пропасть? Как партии "Действие и солидарность" (PAS) не растерять политический рейтинг в условиях серьезного кризиса в стране? Растерялись ли представители PAS, получив всю полноту власти в стране? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с доктором права, политологом Александром Кузнецовым.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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