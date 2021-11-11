https://ru.sputnik.md/20211111/prognoz-pogody-46316170.html

Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление - и снова заморозки

Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление - и снова заморозки

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-11T07:00+0200

2021-11-11T07:00+0200

2021-11-11T08:24+0200

прогноз погоды

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46187255_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eba1352459c780e68a253af6a4845708.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –6 до –1 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 ноября: ночью – от –3 до –1, днем – от +12 до +14 градусов.12 ноября немного потеплеет. Днем ожидается до +16, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем немного потеплеет, ночью будет до +5. Такая погода продержится до 15 ноября.Далее 16 ноября вновь похолодает, ожидаются заморозки ночью до –8.Праздники и народные приметы11 ноября (30 октября по старому стилю) православная церковь совершает день памяти святой преподобномученицы Анастасии Римляныни и преподобного Авраамия Затворника.В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, молдова