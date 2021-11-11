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Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление - и снова заморозки
Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление - и снова заморозки
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.
2021-11-11T07:00+0200
2021-11-11T08:24+0200
прогноз погоды
молдова
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –6 до –1 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 ноября: ночью – от –3 до –1, днем – от +12 до +14 градусов.12 ноября немного потеплеет. Днем ожидается до +16, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем немного потеплеет, ночью будет до +5. Такая погода продержится до 15 ноября.Далее 16 ноября вновь похолодает, ожидаются заморозки ночью до –8.Праздники и народные приметы11 ноября (30 октября по старому стилю) православная церковь совершает день памяти святой преподобномученицы Анастасии Римляныни и преподобного Авраамия Затворника.В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды, молдова

Самый точный прогноз погоды: недолгое потепление - и снова заморозки

07:00 11.11.2021 (обновлено: 08:24 11.11.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –6 до –1 градуса.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 ноября: ночью – от –3 до –1, днем – от +12 до +14 градусов.
12 ноября немного потеплеет. Днем ожидается до +16, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем немного потеплеет, ночью будет до +5. Такая погода продержится до 15 ноября.
Далее 16 ноября вновь похолодает, ожидаются заморозки ночью до –8.

Праздники и народные приметы

11 ноября (30 октября по старому стилю) православная церковь совершает день памяти святой преподобномученицы Анастасии Римляныни и преподобного Авраамия Затворника.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.
В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки.
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