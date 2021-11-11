https://ru.sputnik.md/20211111/provokatsii-ssha-nato-chernom-more-vyzyvayut-obespokoennost-rossii-46338020.html

Провокации США и НАТО в Черном море вызывают обеспокоенность России

Провокации США и НАТО в Черном море вызывают обеспокоенность России

Иностранные разведывательные самолеты и беспилотники вблизи границ России, в том числе в Черном море, в последнее время нарастили активность. 11.11.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Военная активность США и их союзников по НАТО в Черном море значительно увеличилась, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Отмечается, что речь, прежде всего, идет о действиях военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.Два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon, а также разведчики U-2S и RC-135 совершили полеты над северо-западной и центральной частями Черного моря.Кроме того, британский RC-135 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма. Для контроля за его действиями в воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.Как сообщили в оборонном ведомстве, ранее прибывшие в Черное море для военных учений флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter продолжают движение в западную часть акватории.Министерство проинформировало, что "контроль за действиями американских кораблей ведут крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота".Подобные "внеплановые учения" Министерство обороны расценивает как "абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США" и отмечает, что такое поведение создает "угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности".О том, что присутствием США в Черном море встревожен также президент России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было.Министерство иностранных дел РФ также выразило обеспокоенность обстановкой в Черном море. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков."Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Все это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", - отметил Рябков. По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор."К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", - добавил Рябков.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces - STRIKFORNATO).МО РФ заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.

https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html

https://ru.sputnik.md/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-46323569.html

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в мире, россия, нато, черное море, военные корабли