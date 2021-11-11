https://ru.sputnik.md/20211111/pyat-let-pozhar-sklad-kishinev-46330571.html

Пять лет после страшного пожара на складе в Кишиневе: как выглядит это место

Пять лет после страшного пожара на складе в Кишиневе: как выглядит это место

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как выглядит здание, где пять лет назад произошел один из крупнейших и страшных пожаров в Кишиневе - огонь на складе тушили два дня

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фото

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пожар

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Прошло ровно пять лет после крупного пожара, который произошел на одном из складов Кишинева. В ходе этой трагедии погибли два человека. Sputnik Молдова вспомнил хронологию тех страшных событий.Крупный пожар на складе в Кишиневе: как это было?Пожар вспыхнул утром в пятницу, 11 ноября, 2016 года в здании склада по улице Узинелор, 9 (Заводская, 9). Возгорание возникло на четвертом этаже, однако затем огонь перекинулся на помещения пятого этажа.Огненный хоррор: топ самых крупных пожаров, произошедших в Кишиневе>>>Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. Возгорание удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02.Адское пламя: при тушении пожара в Кишиневе погиб спасатель>>>Сразу после происшествия было принято решение о сносе верхних этажей здания, полностью сгоревших в результате пожара.Жертвы пожараПри исполнении профессионального долга во время тушения огня на складском помещении погиб пожарный — 28-летний Иван Нагайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались спасти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно. Но медикам, проводившим реанимационные мероприятия, спасти пожарного не удалось. Старшего сержанта, 28-летнего Ивана Нагайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова. У него осталась семья – жена и две маленькие дочери.Причины трагедии: версии возникновения пожара на складе в Кишиневе>>>После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Работы по ликвидации пламени продолжались и ночью. Неравнодушные кишиневцы привозили спасателям горячий чай и еду. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание. В этот же день к спасателям обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей без вести. Затем ее тело нашли внутри сгоревшего помещения.Во время тушения пожара пострадали восемь сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, однако они приняли решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.

кишинев

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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