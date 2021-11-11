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Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
Молдавские власти решили оказывать финансовую помощь лишь медработникам, которые заразились, несмотря на пройденную вакцинацию.
2021-11-11T18:05+0200
2021-11-11T18:12+0200
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коронавирус
парламент
вакцинация
выплаты
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и заразился. Соответствующий законопроект утвердили в окончательном чтении в парламенте. Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных от коронавируса, однако заразившихся и погибших от спровоцированных вирусом осложнений.Как говорится в законопроекте, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом.В настоящее время среди сотрудников здравоохранения первой дозой привиты более 91%, а второй - более 86%.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211111/oppozitsiya-vydvinula-prostoy-votum-nedoveriya-glave-minzdrava-moldovy-46326589.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, вакцинация, выплаты

Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID

18:05 11.11.2021 (обновлено: 18:12 11.11.2021)
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти решили оказывать финансовую помощь лишь медработникам, которые заразились, несмотря на пройденную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и заразился. Соответствующий законопроект утвердили в окончательном чтении в парламенте.
Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных от коронавируса, однако заразившихся и погибших от спровоцированных вирусом осложнений.
Как говорится в законопроекте, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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В настоящее время среди сотрудников здравоохранения первой дозой привиты более 91%, а второй - более 86%.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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