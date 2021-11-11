https://ru.sputnik.md/20211111/resheno-neprivitye-mediki-ne-poluchat-16-tysyach-leev-pri-zarazhenii-covid-46339504.html
Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
Молдавские власти решили оказывать финансовую помощь лишь медработникам, которые заразились, несмотря на пройденную вакцинацию.
2021-11-11T18:05+0200
2021-11-11T18:05+0200
2021-11-11T18:12+0200
в молдове
молдова
коронавирус
парламент
вакцинация
выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052907_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cb982e8e03dc8a7329af04b3ecf4c737.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и заразился. Соответствующий законопроект утвердили в окончательном чтении в парламенте. Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных от коронавируса, однако заразившихся и погибших от спровоцированных вирусом осложнений.Как говорится в законопроекте, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом.В настоящее время среди сотрудников здравоохранения первой дозой привиты более 91%, а второй - более 86%.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211111/oppozitsiya-vydvinula-prostoy-votum-nedoveriya-glave-minzdrava-moldovy-46326589.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052907_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7de7dd2740b3ef46b61e9f1491c306dd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, парламент, вакцинация, выплаты
Решено: непривитые медики не получат 16 тысяч леев при заражении COVID
18:05 11.11.2021 (обновлено: 18:12 11.11.2021)
Молдавские власти решили оказывать финансовую помощь лишь медработникам, которые заразились, несмотря на пройденную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Единовременное пособие в размере 16 тысяч леев для медицинского персонала будет выплачиваться только тем, кто был вакцинирован против COVID-19 и заразился. Соответствующий законопроект утвердили в окончательном чтении в парламенте.
Согласно измененным положениям закона, аналогичным образом предоставление единовременного возмещения в размере 100 тысяч леев персоналу, непосредственно участвующему в деятельности по борьбе с COVID-19, будет только для вакцинированных от коронавируса, однако заразившихся и погибших от спровоцированных вирусом осложнений.
Как говорится в законопроекте, подобные меры помогут улучшить показатели вакцинации среди сотрудников системы здравоохранения и в стране в целом.
В настоящее время среди сотрудников здравоохранения первой дозой привиты более 91%, а второй - более 86%.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.