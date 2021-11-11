https://ru.sputnik.md/20211111/rossiyskaya-sbornaya-obygrala-kipr-razgromnym-schetom-46347012.html

Российская сборная обыграла Кипр с разгромным счетом в отборочном матче на ЧМ по футболу

Российская сборная обыграла Кипр с разгромным счетом в отборочном матче на ЧМ по футболу

Встреча прошла в Санкт-петербурге на поле стадиона "Газпром Арена".

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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Сборная России по футболу забила шесть безответных мячей сборной Кипра в рамках отборочного матча на Чемпионат мира-2022.Как передает RT, в составе сборной России дубль оформил Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты). Авторами голов также стали Федор Смолов (55 минута), Андрей Мостовой (57-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (82-я).Россияне лидируют в группе H, набрав 22 очка в девяти играх. В заключительном туре сборная встретится с соперниками из Хорватии (17 очков), которая 11 ноября сыграет с Мальтой.Мундиаль-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

https://ru.sputnik.md/20211013/sbornaya-moldovy-po-futbolu-proigrala-izrailyu-v-otborochnom-matche-na-chm-45471034.html

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