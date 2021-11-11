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Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса
Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса
Историк определил триггерные точки Молдовы, которые, ввиду отсутствия программы развития у правительства Натальи Гаврилицы, станут болезненными для граждан.
2021-11-11T08:00+0200
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Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса
Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса
Премьер-министр Наталья Гаврилица 4 ноября заявила Sputnik Молдова, что "Газпром" жестко обошелся с Молдовой, потому что у республики нет альтернативных поставщиков газа. И тот факт, – продолжила премьер, – что Молдова успела найти альтернативных поставщиков до начала переговоров с "Газпромом", позитивно повлиял на их результаты.После тяжелых для республики переговоров "Газпром" согласился продлить договор о поставке газа по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Договор предусматривает, что Молдова должна вернуть "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов.Наивно полагать, что заключение договора с "Газпромом" означает конец энергетического кризиса в Молдове. Впереди – аудит, который нужно провести до мая 2022 года, и начало выплаты долга. Неизвестно, как при этом может повести себя молдавское правительство. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов отметил борьбу правительства с ковидом, но подверг критике повышение пенсий до 2000 леев, так как одновременно с этим было отменено пособие для пенсионеров в 1000 леев к Новому году. Он убежден, что молдавских пенсионеров ждет незавидная зима, поскольку "Молдовагаз" уже обратился в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) для увеличения тарифа на газ в 2,5 раза.В заключение Шаповалов особо подчеркнул дезориентированность молдавских бизнесменов, которые не знают, какие еще налоги им придется платить, какие законы будут приняты и какие грядут изменения в таможенном и налоговом праве.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, газпром, молдовагаз, газ, евгений чебан, наталья гаврилица

Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса

08:00 11.11.2021
Радио
Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Историк определил ключевые триггерные точки Молдовы, которые ввиду отсутствия программы развития страны у правительства Натальи Гаврилицы станут болезненными для граждан.
Премьер-министр Наталья Гаврилица 4 ноября заявила Sputnik Молдова, что "Газпром" жестко обошелся с Молдовой, потому что у республики нет альтернативных поставщиков газа. И тот факт, – продолжила премьер, – что Молдова успела найти альтернативных поставщиков до начала переговоров с "Газпромом", позитивно повлиял на их результаты.
После тяжелых для республики переговоров "Газпром" согласился продлить договор о поставке газа по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Договор предусматривает, что Молдова должна вернуть "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов.
Наивно полагать, что заключение договора с "Газпромом" означает конец энергетического кризиса в Молдове. Впереди – аудит, который нужно провести до мая 2022 года, и начало выплаты долга. Неизвестно, как при этом может повести себя молдавское правительство. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.

"Поэтому энергетический кризис для Молдовы продолжится, поскольку газ, тепло и электроэнергия являются главными определяющими в ценообразовании любого товара и услуги в Республике Молдова", – считает политолог.

Шаповалов отметил борьбу правительства с ковидом, но подверг критике повышение пенсий до 2000 леев, так как одновременно с этим было отменено пособие для пенсионеров в 1000 леев к Новому году.
Он убежден, что молдавских пенсионеров ждет незавидная зима, поскольку "Молдовагаз" уже обратился в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) для увеличения тарифа на газ в 2,5 раза.

"Отсутствие программы и видения развития Молдовы у актуального правительства Натальи Гаврилицы является серьезной проблемой для страны. Прошло без малого 100 дней со дня избрания нового парламента, а до сих пор нет программы развития, бюджета на 2022 год и бюджетной политики на среднесрочную перспективу", – констатировал эксперт.

В заключение Шаповалов особо подчеркнул дезориентированность молдавских бизнесменов, которые не знают, какие еще налоги им придется платить, какие законы будут приняты и какие грядут изменения в таможенном и налоговом праве.
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