https://ru.sputnik.md/20211111/tiraspol-kishinev-postavka-sputnikv-46339212.html
Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
2021-11-11T17:51+0200
2021-11-11T17:51+0200
2021-11-11T17:55+0200
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Тирасполь ожидает от Кишинева разрешения на поставку из России вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, передает РИА Новости.По словам Красносельского, Тирасполь взаимодействует с российскими специалистами по вопросам лечения от COVID-19."На сегодняшний день мы в преддверии поставок с территории России "Спутника V"... Документы оформляются в Кишиневе в агентстве, мы должны получить дозволение на поставку данной вакцины на территорию Приднестровья. В настоящее время вопрос за Кишиневом. Как только он будет решен, поставка из России будет осуществлена. Граждане Приднестровья ждут вакцину. Конечно, уже "Спутника V " нет в Приднестровье. Ждем вот поставку", - сказал Красносельский в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что сейчас жители Приднестровья могут привиться одной из шести вакцин: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson.Ранее глава Министерства здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила, что молдавские власти ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211027/nemerenko-nadeemsya-kak-mozhno-skoree-podpisat-kontrakt-o-zakupke-sputnika-v-45936454.html
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Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"
17:51 11.11.2021 (обновлено: 17:55 11.11.2021)
Жители Приднестровья в ближайшее время рассчитывают получить возможность привиться российской вакциной от коронавируса.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik.
Тирасполь ожидает от Кишинева разрешения на поставку из России вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, передает РИА Новости
.
По словам Красносельского, Тирасполь взаимодействует с российскими специалистами по вопросам лечения от COVID-19.
"На сегодняшний день мы в преддверии поставок с территории России "Спутника V"... Документы оформляются в Кишиневе в агентстве, мы должны получить дозволение на поставку данной вакцины на территорию Приднестровья. В настоящее время вопрос за Кишиневом. Как только он будет решен, поставка из России будет осуществлена. Граждане Приднестровья ждут вакцину. Конечно, уже "Спутника V " нет в Приднестровье. Ждем вот поставку", - сказал Красносельский в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что сейчас жители Приднестровья могут привиться одной из шести вакцин: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson.
Ранее глава Министерства здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила, что молдавские власти ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V".
"Спутник V" в Молдове
В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.