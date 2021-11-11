https://ru.sputnik.md/20211111/tiraspol-kishinev-postavka-sputnikv-46339212.html

Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"

Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"

Красносельский: Тирасполь ждет от Кишинева разрешение на поставку "Спутника V"

2021-11-11T17:51+0200

2021-11-11T17:51+0200

2021-11-11T17:55+0200

коронавирус

кишинев

тирасполь

вакцина

вадим красносельский

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44103827_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8fdf05e8ef5872372a58ae29177989f.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Тирасполь ожидает от Кишинева разрешения на поставку из России вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, передает РИА Новости.По словам Красносельского, Тирасполь взаимодействует с российскими специалистами по вопросам лечения от COVID-19."На сегодняшний день мы в преддверии поставок с территории России "Спутника V"... Документы оформляются в Кишиневе в агентстве, мы должны получить дозволение на поставку данной вакцины на территорию Приднестровья. В настоящее время вопрос за Кишиневом. Как только он будет решен, поставка из России будет осуществлена. Граждане Приднестровья ждут вакцину. Конечно, уже "Спутника V " нет в Приднестровье. Ждем вот поставку", - сказал Красносельский в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что сейчас жители Приднестровья могут привиться одной из шести вакцин: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson.Ранее глава Министерства здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила, что молдавские власти ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211027/nemerenko-nadeemsya-kak-mozhno-skoree-podpisat-kontrakt-o-zakupke-sputnika-v-45936454.html

https://ru.sputnik.md/20211108/razrabotchik-sputnik-v-orden-nevskogo-46259683.html

кишинев

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кишинев, тирасполь, вакцина, вадим красносельский, спутник v